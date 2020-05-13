Motivatie dankzij een opzwepende playlist

Kom in de stemming met een opzwepende playlist
Beweging
Door Kirsty Godso
Door Kirsty Godso
Hoe je met behulp van muziek je geest en lichaam klaar kan stomen voor een work-out.
Muziek is een krachtige motivator en is soms de ontbrekende schakel voor je geest om te komen tot een fantastische work-out. In dit artikel deelt Nike Master Trainer Kirsty Godso haar tips voor het vinden van de beste muziek om je gemotiveerd te houden.
Trainen en muziek gaan al lange tijd hand in hand en het is vast geen verrassing dat het je helpt om te luisteren naar je favoriete opzwepende nummers terwijl je je work-out doet.
Maar ik luister ook graag naar motiverende muziek voordat ik begin met trainen. Als ik een slecht humeur heb of moe ben, of gewoon even geen zin heb om te trainen, helpt het me om een paar minuten naar opzwepende muziek te luisteren, dat verandert soms zelfs mijn hele dag.
Ik zet wat oldschool hiphop op en ineens is die slechte of slaperige gemoedstoestand verdwenen. Dan ben ik er weer klaar voor om te knallen.
Hoe je met behulp van muziek je geest en lichaam klaar kan stomen voor een work-out.
Muziek is een krachtige motivator en is soms de ontbrekende schakel voor je geest om te komen tot een fantastische work-out. In dit artikel deelt Nike Master Trainer Kirsty Godso haar tips voor het vinden van de beste muziek om je gemotiveerd te houden.
Trainen en muziek gaan al lange tijd hand in hand en het is vast geen verrassing dat het je helpt om te luisteren naar je favoriete opzwepende nummers terwijl je je work-out doet.
Maar ik luister ook graag naar motiverende muziek voordat ik begin met trainen. Als ik een slecht humeur heb of moe ben, of gewoon even geen zin heb om te trainen, helpt het me om een paar minuten naar opzwepende muziek te luisteren, dat verandert soms zelfs mijn hele dag.
Ik zet wat oldschool hiphop op en ineens is die slechte of slaperige gemoedstoestand verdwenen. Dan ben ik er weer klaar voor om te knallen.
Ik ben continu op zoek naar nieuwe releases en ik ben vrienden met dj's die me op de hoogte houden van de nieuwste nummers. Misschien is dat de reden dat wanneer ik een video van mezelf op social media plaats, dat de helft van de mensen vraagt naar het nummer dat ik draai.
Het is onderdeel van mijn werk om energiek te zijn, om mijn klanten te helpen enthousiast te worden over bewegen, en opzwepende muziek helpt me daarbij.
Ik ben continu op zoek naar nieuwe releases en ik ben vrienden met dj's die me op de hoogte houden van de nieuwste nummers. Misschien is dat de reden dat wanneer ik een video van mezelf op social media plaats, dat de helft van de mensen vraagt naar het nummer dat ik draai.
Het is onderdeel van mijn werk om energiek te zijn, om mijn klanten te helpen enthousiast te worden over bewegen, en opzwepende muziek helpt me daarbij.