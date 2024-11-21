Kobe 9 Protro: hoe de wens van Kobe Bryant voor perfectie een meesterwerk opnieuw vormgaf
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Ontdek de details achter de ontwikkeling van de Kobe 9 Protro.
In de maanden voorafgaand aan de lancering van de Kobe 9 liet Eric Avar, de VP of Innovation van Nike en een van de productiefste sneakerdesigners ter wereld, de nieuwste schoen in zijn Kobe serie zien aan Kobe Bryant.
In de loop der jaren en met de release van vele eigen schoenen werden Eric en Kobe het eens over de succesformule. Voor goedkeuring moest elk design van de Kobe 9 drie pijlers bevatten: kunst, wetenschap en verhaal.
Tijdens een ontmoeting liet Eric Kobe het eerste prototype van de Kobe 9 zien. Eric gaf hem de schoen en Kobe gooide hem terug. "Jij en je team moeten terug naar de tekentafel voor het verhaalgedeelte van de schoen, want momenteel zit er geen verhaal aan vast."
Eric bracht zijn reis naar huis door met nadenken over wat er beter moest, waarbij hij zich concentreerde op het ontbrekende verhaal. Zijn team paste de overlay aan zodat er een groter oppervlak was voor expressie en werkte aan verschillende kleuren die zijn geworteld in verhalen van verschillende artiesten en muzikanten die Kobe inspireerden.
"Plots werd het een groter canvas om het verhaal te vertellen en om de inspiratie en ziel van sommige van deze visionairs en creatievelingen tot leven te brengen waar Kobe zoveel waarde aan hechtte", zei Eric.
De Kobe 9 nam afstand van de standaard in de industrie destijds met een high-top uitvoering die de enkel omsloot, geïnspireerd op Kobe's vergaande interesse in boksers en hun trainingsschema's. Later volgde er een low-top versie en werd er speciale mesh aan de schoen toegevoegd.
De Kobe 9 met zijn iconische design maakte furore bij de release als de eerste basketbalschoen met FlyKnit materiaal in de geschiedenis van Nike.
De schoen werd door liefhebbers als een meesterwerk gezien. Dat stempel stelde het team dat de Protro versie van 2024 ging ontwerpen voor een uniek dilemma.
Hoe maak je een meesterwerk beter?
Bij een Protro, of 'performance retro', worden performancevoordelen toegevoegd aan een bestaand design. Kobe heeft deze term zelf bedacht in zijn voortdurende streven naar uitmuntendheid. De design- en productteams van Nike hebben het idee van Protro ter harte genomen en hebben de denkwijze van Kobe meegenomen in hoe ze de technologie van de Kobe 9 hebben aangepast voor de consument van nu.
Lunarlon foam werd vervangen door React, dat een hogere energieteruggave en responsiviteit biedt. Deze verandering geeft atleten een nieuwe, innovatieve ervaring onder de voet met behoud van het originele FlyKnit bovenwerk.
Het profiel is verbeterd met een extra griplijn in het middengedeelte van de schoen, zodat spelers op hun binnenvoet kunnen draaien zonder dat ze gaan glijden. De vernieuwde grip van de middenzool is voorzien van drukverdeling op de rubberen buitenzool die de natuurlijke contouren van de voet nabootst.
Het doel is om basketballers een concurrentievoordeel te geven en hen tegelijkertijd in staat te stellen op het hoogste niveau te presteren in hun streven om beter te worden en hen omsloten te houden.
"De Kobe 9 was bij zijn release de meest innovatieve basketbalschoen in de geschiedenis van Nike, dus we doen hetzelfde met de Protro. We willen ervoor zorgen dat atleten onze beste grip en ervaring onder de voet krijgen, terwijl ze omsloten blijven met het hielstuk van koolstofvezel. Met deze schoen speel je op je best en omarm je je Mamba Mentality", zegt Bronson Yim, Kobe Footwear Product Manager bij Nike.
Hoewel er veel is veranderd sinds de oorspronkelijke lancering, blijft het doel hetzelfde: atleten voorzien van de beste technologie, zodat ze op het hoogste niveau kunnen presteren terwijl ze streven naar perfectie.
Ter ere van Kobe's verjaardag en nalatenschap wordt de Kobe 9 Protro op 23 augustus 2024 in geselecteerde regio's uitgebracht. De Kobe Protro 9 'Halo' wordt in volwassen maten geïntroduceerd via SNKRS en geselecteerde retailers. In de komende maanden worden er meer kleurencombinaties gelanceerd.
Tekst: Afnan Altimimi