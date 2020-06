Kids helder coachen

Geef korte, bondige instructies, zodat kinderen meer tijd overhouden om te spelen.

Ontdek hoe je de interesse van kinderen vasthoudt met korte, relevante instructies. Zo blijft het leuk voor hen en is het minder ingewikkeld voor jou. Kortom, een win-win-situatie.



Als kinderen veel tijd in huis doorbrengen, kunnen ze rusteloos worden. Dat is een teken dat ze flink wat energie kwijt moeten. Daarom delen we de zes belangrijkste coachingtips om kinderen in beweging te krijgen.



Het thema van deze week is 'kort en bondig'. Elaisa Bonorden, coach van de Girl Night Sessions van Nike in de Skatehalle in Berlijn, vertelt er meer over.