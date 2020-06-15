Kids helder coachen

Kinderen coachen met duidelijke instructies
Coaching
Door Nike Training
Geef korte, bondige instructies, zodat kinderen meer tijd overhouden om te spelen.
Ontdek hoe je de interesse van kinderen vasthoudt met korte, relevante instructies. Zo blijft het leuk voor hen en is het minder ingewikkeld voor jou. Kortom, een win-win-situatie.
Als kinderen veel tijd in huis doorbrengen, kunnen ze rusteloos worden. Dat is een teken dat ze flink wat energie kwijt moeten. Daarom delen we de zes belangrijkste coachingtips om kinderen in beweging te krijgen.
Het thema van deze week is 'kort en bondig'. Elaisa Bonorden, coach van de Girl Night Sessions van Nike in de Skatehalle in Berlijn, vertelt er meer over.
Kennis is koning
Elaisa geeft al sinds jaar en dag skateles aan kinderen in de Skatehalle. Haar aanpak? "Probeer het zelf ook, dan merk je hoe moeilijk het is en krijg je een beter idee van wat de kinderen moeten leren tijdens een sessie en waar de mogelijke knelpunten zitten."
"Hoe meer je over hun sport weet, hoe beter en duidelijker je instructies kunt geven", aldus Elaisa. "Bedenk dus van tevoren wat je tijdens de trainingssessie aan bod wilt laten komen."
Hoe korter, hoe beter
"Kinderen hebben heel veel energie", aldus Elaisa. Je wilt ze dus niet te lang stil laten staan. Probeer niet meer dan 20 procent van de sessie aan instructies te besteden, zodat de kinderen genoeg tijd overhouden voor de activiteit. Gun jezelf echter wel genoeg tijd om duidelijk te communiceren.
Als je tijdens de sessie vraagt hoe het gaat, laat de kinderen dan een cijfer tussen de 1 en 5 geven. Dan kun je de training direct bijstellen indien nodig. Elaisa heeft gemerkt dat kinderen goed reageren op het "vieren van elk succes".
Zo, dat was het! Hopelijk vond je de zes coachingtips nuttig. We hebben namelijk nog veel meer advies over hoe je jezelf en je gezin in topvorm houdt.