Moet je slapen met een bh aan? Experts geven hun mening

Sommige mensen hebben mogelijk voordeel van een bh dragen tijdens het slapen. Maar voordat we de experts aan het woord laten over die mogelijke voordelen, is het belangrijk het volgende in gedachten te houden: volgens Wong maakt het niet uit wat voor bh je 's nachts draagt.

Wil je er bijvoorbeeld het liefst eentje met beugel dragen, doe dat dan vooral. "Er gaan nogal wat fabels rond dat het slecht zou zijn voor je rug om een bh met beugel in bed te dragen, maar dat is dus niet waar," zegt Wong.

En slaap je het liefst in een sport-bh, dan doe je dat gewoon. Veel mensen willen weten of het slecht is om te slapen in een sport-bh, zegt Constance M. Chen, plastisch chirurg, gespecialiseerd in borstreconstructie. "Dat is het niet," stelt ze gerust. "Het belemmert ook je borstgroei niet, zoals soms wordt gedacht."