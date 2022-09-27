Moet je slapen met een bh aan? Experts geven hun mening

Is het gezond om met je bh aan te slapen? Experts geven hun mening
Gezondheid en wellness
Bekijk de tips en eventuele voor- en nadelen van professionals op gezondheidsgebied.
De vraag of het gezond is om met je bh aan te slapen lijkt vooral een voorkeurskwestie. Sommigen vinden het namelijk een fijn, omsloten gevoel, anderen kunnen zich weinig voorstellen dat nog vervelender zit.
Hieronder vertellen gezondheidsspecialisten hoe het volgens hen zit en of slapen met je bh aan nu goed is voor je borsten of juist niet.
Is het slecht om met je bh aan te slapen?
Het korte antwoord is nee, je kunt best in een bh slapen. Het is alleen niet per se gezonder dan slapen zonder bh.
"Het komt neer op persoonlijke voorkeur of je met of zonder bh naar bed gaat," zegt Suzanna Wong, chiropractor en holistisch gezondheidsexpert.
De (mogelijke) voordelen van slapen met je bh aan
Sommige mensen hebben mogelijk voordeel van een bh dragen tijdens het slapen. Maar voordat we de experts aan het woord laten over die mogelijke voordelen, is het belangrijk het volgende in gedachten te houden: volgens Wong maakt het niet uit wat voor bh je 's nachts draagt.
Wil je er bijvoorbeeld het liefst eentje met beugel dragen, doe dat dan vooral. "Er gaan nogal wat fabels rond dat het slecht zou zijn voor je rug om een bh met beugel in bed te dragen, maar dat is dus niet waar," zegt Wong.
En slaap je het liefst in een sport-bh, dan doe je dat gewoon. Veel mensen willen weten of het slecht is om te slapen in een sport-bh, zegt Constance M. Chen, plastisch chirurg, gespecialiseerd in borstreconstructie. "Dat is het niet," stelt ze gerust. "Het belemmert ook je borstgroei niet, zoals soms wordt gedacht."
1.Kan nek- en rugpijn verminderen
Bh's zijn gemaakt om overdag de borsten te ondersteunen en de rug wat te ontzien. Maar het kan zijn dat als je grotere borsten hebt, je ook 's nachts die steun voor je rug goed kunt gebruiken, zegt Wong.
Als je dus tijdens het slapen een bh draagt die je borsten ondersteunt zodat ze niet te veel bewegen, kan dat volgens haar leiden tot minder belasting voor je rug. Word je vaak wakker met lage rugpijn of pijn in je bovenrug of nek, of zijn de spieren in je bovenlichaam stijf, dan adviseert ze om in bed een goed aansluitende bh te dragen.
2.Kan hormoonklachten helpen verlichten
Als je een paar dagen voor je ongesteld moet worden door meer oestrogeen en progesteron last hebt van opgezwollen borsten of gevoelige tepels, raadt Wong aan om op die dagen 's nachts een bh aan te trekken voor het slapengaan.
Er zijn mensen die wakker worden met gevoelige borsten, legt ze uit. Met name buikslapers en mensen die veel bewegen tijdens het slapen. "Als je daar elke maand rond dezelfde tijd last van hebt, kunnen je klachten verminderen als je met een bh slaapt, omdat je je dan comfortabeler voelt," vertelt ze.
3.Kan piercings beschermen
Heb je een of meerdere tepelpiercings, dan adviseert plastisch chirurg Alexander Zuriarrain om met een bh te gaan slapen.
"De bewegingen die je tijdens de slaap maakt, kunnen ertoe leiden dat een piercing ergens achter blijft haken en je tepel beschadigt," zegt hij.
Veel mensen weten ook niet altijd of ze wel of niet bewegen in hun slaap. "Tijdens onze rem- en diepe slaap zijn we ons niet bewust van wat we doen," zegt hij.
4.Kan helpen tegen hangende borsten
Voor de duidelijkheid: alle borsten zijn perfect. Welke vorm, omvang, kleur of welk gewicht ze ook hebben.
Maar er zijn mensen die hun eigen borsten graag wat steviger hebben. Als je tot die groep mensen behoort, kun je zeker overwegen om een bh te dragen tijdens het slapen. "Een bh in bed dragen kan hangen tegengaan," zegt Zuriarrain. De bh voorkomt voor elke borst dat deze steeds naar één kant hangt of valt tijdens het slapen, legt hij uit.
Maar ook als je een bh draagt in bed, zullen je borsten uiteindelijk wel wat gaan hangen. Het heeft verschillende oorzaken dat borsten wat van hun stevigheid verliezen, zoals hormonen, gewicht en leeftijd, aldus Zuriarrain.
"Zwangerschap, de overgang en borstvoeding kunnen de vorm en het gewicht van borsten beïnvloeden," vertelt hij. "Melkproductie zorgt voor een aanzienlijke verandering van de borst, net als een zwangerschap, vanwege het opzwellen en daarmee uitrekken van de huid van de borst."
De overgang kan door het verouderingsproces ook verdunning van de huid tot gevolg hebben, waardoor borsten minder stevig worden, aldus Zuriarrain.
De mogelijke risico's van slapen met bh
Er zijn inderdaad mensen die hun rug en borsten een plezier doen door een bh te dragen tijdens het slapen. Voor anderen is het juist beter om geen bh te dragen. Er kunnen namelijk risico's aan verbonden zijn.
1.Kan een goede ademhaling belemmeren
"Bh's zijn ontworpen om strak om de borst te zitten," zegt Blessen Abraham. Die strakheid zorgt ervoor dat de bh je borsten goed ondersteunt als je rechtop staat, maar als je gaat liggen kan dat juist een probleem vormen.
"Als je ligt en op je rug slaapt, kan de band van de bh naar het midden van je borst verschuiven," zegt hij. "Door deze verschuiving kan je je ribbenkast niet meer volledig uitzetten, wat nodig is om goed te kunnen ademen."
Het gevolg? Je slaapt minder goed. Word je moe wakker en denk je dat je bh daar de oorzaak van kan zijn, probeer dan eens een nachtje zonder bh in bed te stappen.
2.Voelt misschien niet comfortabel
Er is een reden dat veel mensen kiezen voor een ruimvallend shirt of een zachte pyjama om in te slapen: die zitten fijn. Je bh zit misschien ook wel lekker, maar wellicht niet in bed.
"Het grootste nadeel van slapen met een bh aan is dat het voor sommigen minder comfortabel is dan zonder," zegt Chen.
Oftewel: vind je 's nachts een bh dragen niet fijn, doe het dan niet. Zo simpel is het.
3.Kan tot meer zweten leiden
Net als een te strak zittend shirt of een te strakke broek zweterig kunnen aanvoelen, kan een te strakke bh volgens Chen hetzelfde gevoel geven. Als zweet niet weg kan, kan dat tot vervelende lichaamsgeur, geïrriteerde huid en zelfs schimmelgroei leiden.
Word je wakker met klamme borsten, probeer dan eens zonder bh te slapen. Een andere optie? Kies voor een slaap-bh van katoen, tipt Chen, die ventileren vaak beter.
Waar het op neerkomt
Het is niet goed of slecht om een bh te dragen als je naar bed gaat. Om te bepalen of je nu wel of niet met bh zou moeten slapen, denk dan na over wat voor jou fijn is, en wat het beste is voor je borsten, rug, tepels en huid.
Tekst: Gabrielle Kassel