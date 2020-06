Het geheim achter eindeloze motivatie

Ontwikkel grenzeloze passie en doorzettingsvermogen door je te focussen op het 'waarom' van je training.

Wat is de echte reden voor je gezondheids- en wellnessdoelen? In dit artikel leer je om je 'waarom' te achterhalen en hoe je dat kunt gebruiken om gemotiveerd te blijven.



Vind je je work-outs saai of niet inspirerend genoeg? Dan is het tijd om te achterhalen wat je motivatie is — het 'waarom' achter je training. Dit is de reden (of zijn de redenen) dat je komt opdagen en je in het zweet werkt. Jezelf aan je 'waarom' herinneren als je geen zin meer hebt in je work-out of misschien zelfs de handdoek in de ring wilt gooien, kan je inspireren om toch door te zetten, volgens Nike Master Trainer Branden Collinsworth.



Dus, waarom train je? Het antwoord is niet zo eenvoudig als 'Ik wil er goed uitzien zonder kleren' of 'Ik wil mijn stress verminderen'. Dat zijn de antwoorden die je vaak als eerste te binnen schieten, maar het zijn ook oppervlakkige antwoorden. Als je niet achterhaalt wat ten grondslag ligt aan zo'n antwoord, vloeit de motiverende kracht ervan over het algemeen snel weg en zul je eerder geneigd zijn om je training maar helemaal op te geven.