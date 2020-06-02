Het geheim achter eindeloze motivatie
Mindset
Door Nike Training
Ontwikkel grenzeloze passie en doorzettingsvermogen door je te focussen op het 'waarom' van je training.
Wat is de echte reden voor je gezondheids- en wellnessdoelen? In dit artikel leer je om je 'waarom' te achterhalen en hoe je dat kunt gebruiken om gemotiveerd te blijven.
Vind je je work-outs saai of niet inspirerend genoeg? Dan is het tijd om te achterhalen wat je motivatie is — het 'waarom' achter je training. Dit is de reden (of zijn de redenen) dat je komt opdagen en je in het zweet werkt. Jezelf aan je 'waarom' herinneren als je geen zin meer hebt in je work-out of misschien zelfs de handdoek in de ring wilt gooien, kan je inspireren om toch door te zetten, volgens Nike Master Trainer Branden Collinsworth.
Dus, waarom train je? Het antwoord is niet zo eenvoudig als 'Ik wil er goed uitzien zonder kleren' of 'Ik wil mijn stress verminderen'. Dat zijn de antwoorden die je vaak als eerste te binnen schieten, maar het zijn ook oppervlakkige antwoorden. Als je niet achterhaalt wat ten grondslag ligt aan zo'n antwoord, vloeit de motiverende kracht ervan over het algemeen snel weg en zul je eerder geneigd zijn om je training maar helemaal op te geven.
"Jezelf aan je 'waarom' herinneren als je geen zin meer hebt in je work-out of misschien zelfs de handdoek in de ring wilt gooien, kan je inspireren om toch door te zetten"
Nike Master Trainer Branden Collinsworth
Als je wilt dat je 'waarom' echt motiverend werkt, moet het zeer persoonlijk zijn, met een echte, emotionele inzet, volgens Collinsworth. Je 'waarom' kun je in vijf minuten achterhalen door deze drie korte stappen te doorlopen:
- Zoek een rustige plek om na te denken.
Het duurt geen uren en je hebt er geen speciale 'zen'-omgeving voor nodig. Zoek gewoon een plek waar je ongestoord dieper in deze vraag kunt duiken. Hou pen en papier of je telefoon bij de hand om je gedachten op te schrijven, zodat je je antwoorden op deze vragen verder uit kunt werken.
- Stel jezelf de vraag wat je echt met je training wilt bereiken.
Wil je zwaardere gewichten tillen? Sneller hardlopen? Denk niet alleen aan fysieke doelen, maar ook aan mentale. Schrijf alles op wat je te binnen schiet.
- Duik er nu nóg dieper in. Wat schuilt er achter die antwoorden?
Bekijk je lijst met redenen om te trainen en redeneer verder totdat elk doel is gekoppeld aan een pure, oprechte emotie. Als je bijvoorbeeld hebt gezegd 'Ik wil op elk vlak een betere atleet worden', ga je na waarom je dat echt wilt. Misschien voel je je er sterker en fitter door. En misschien heb je meer zelfvertrouwen en ben je gelukkiger als je sterk en fit bent — en misschien maken deze gevoelens je leven leuker en beter. Dit is je 'waarom'. Herinner jezelf hieraan als je motivatie om te trainen nodig hebt.