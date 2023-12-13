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Help meisjes naar hun lichaam luisteren

Real Talk

Door te luisteren naar en te leren van hun lichaam, is de kans groter dat meisjes accepteren en waarderen wat ze doen en ervaren, en is hun lichaam beter afgestemd op sporten. Zo helpen we hen om te blijven doorgaan.

Laatste update: 13 december 2023
Leestijd: 4 min.
Help meisjes naar hun lichaam te luisteren

Voor meisjes moet het plezier in sport gebaseerd zijn op hun ervaring, niet op hun uiterlijk. Meisjes zijn vaak bezig met hun uiterlijk en maken zich daar ook vaak zorgen over. Dat kan zich op veel manieren uiten, bijvoorbeeld in het vergelijken met anderen, in negatief, positief of te veel praten over hun uiterlijk of in het vermijden van bepaalde activiteiten uit angst om beoordeeld te worden. Door meisjes aan te moedigen hun lichamen — hun mogelijkheden, beperkingen en unieke kenmerken — te waarderen, respecteren en ernaar te luisteren, kunnen we meisjes helpen vriendelijker naar hun lichaam te kijken en hun ervaring met sport te verbeteren.

Er zijn verschillende redenen waarom meisjes niet naar hun lichaam luisteren. Ze negeren bijvoorbeeld hun hongergevoel en slaan een maaltijd over omdat ze zich zorgen maken over hun gewicht. Of ze doen ondanks een blessure toch mee aan een wedstrijd omdat ze die niet willen missen. Teamgenoten, coaches en ouders kunnen meisjes ook onbewust aansporen om te negeren wat hun lichaam nodig heeft. Want hoeveel meisjes hebben wel niet eens te horen gekregen dat ze zich niet zo moeten aanstellen? We moeten normaliseren en prioritiseren dat meisjes naar hun lichaam luisteren en sporten op een manier die bij ze past.

Help meisjes naar hun lichaam te luisteren

Om dat te doen is hier de Gevoelscheck in 3 stappen, een handige tool voor coaches en ouders, die je altijd en overal kunt gebruiken. Het is een eenvoudig systeem om meisjes te helpen voelen wat hun lichaam nodig heeft. Begeleid haar bij de volgende stappen en zie hoe ze in contact komt met haar lichaam en daarop leert vertrouwen.

  • Help meisjes naar hun lichaam te luisteren, slide 1 of 3
    Stap 1: neem een pauze

    Vraag haar een pauze te nemen en drie keer diep adem te halen, in door de neus, uit door de mond.

    Als ze zich op haar gemak voelt, vraag je haar de ogen te sluiten.

  • Help meisjes naar hun lichaam te luisteren, slide 2 of 3
    Stap 2: voel

    Vraag haar haar lichaam van boven tot onder te scannen en dan haar aandacht te richten op wat haar lichaam voelt en waar.

    Wat merkt ze? Heeft ze het bijvoorbeeld koud? Heeft ze honger?

    Heeft haar lichaam iets nodig? Voelt ze bijvoorbeeld spanning in haar schouders? Moet ze wat eten?

  • Help meisjes naar hun lichaam te luisteren, slide 3 of 3
    Stap 3: ga weer door

    Nu ze contact heeft gemaakt met haar lichaam, moet ze verdergaan op een manier die past bij de behoeften van haar lichaam. Dat ze bijvoorbeeld delen van haar lichaam stretcht als ze spanning of stijfheid voelt, of even iets te eten neemt. Misschien heeft ze niets nodig en kan ze doorgaan met waar ze mee bezig was.

    Ze kan deze oefening altijd en overal doen. Bijvoorbeeld voordat ze gaat trainen of onderweg naar een wedstrijd.

    Dit is een korte zelfzorgsessie die haar helpt contact te maken met haar lichaam. Probeer het wanneer het nodig is.

Door deze checks te doen, laten we meisjes zien dat we prioriteit geven aan hoe ze zich voelen en dat we erop vertrouwen dat ze het zelf het beste weten. Laten we ervoor zorgen dat er een generatie atleten kan opgroeien die in contact staan met hun lichaam, goed voor hun lichaam zorgen en hun lichaam respecteren.

Body Confident Sport is een door Nike en Dove ontwikkeld programma dat meisjes helpt meer vertrouwen in hun lichaam te krijgen en sport tot een plek te maken waar ze zich thuis voelen. De content is ontwikkeld in samenwerking met het Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport en het Centre for Appearance Research.

Ga voor een volledig overzicht van alle hulp- en informatiebronnen naar:

www.bodyconfidentsport.com

Help meisjes naar hun lichaam te luisteren

Voor het eerst gepubliceerd: 13 december 2023

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