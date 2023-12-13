Help meisjes naar hun lichaam te luisteren

Voor meisjes moet het plezier in sport gebaseerd zijn op hun ervaring, niet op hun uiterlijk. Meisjes zijn vaak bezig met hun uiterlijk en maken zich daar ook vaak zorgen over. Dat kan zich op veel manieren uiten, bijvoorbeeld in het vergelijken met anderen, in negatief, positief of te veel praten over hun uiterlijk of in het vermijden van bepaalde activiteiten uit angst om beoordeeld te worden. Door meisjes aan te moedigen hun lichamen — hun mogelijkheden, beperkingen en unieke kenmerken — te waarderen, respecteren en ernaar te luisteren, kunnen we meisjes helpen vriendelijker naar hun lichaam te kijken en hun ervaring met sport te verbeteren.

Er zijn verschillende redenen waarom meisjes niet naar hun lichaam luisteren. Ze negeren bijvoorbeeld hun hongergevoel en slaan een maaltijd over omdat ze zich zorgen maken over hun gewicht. Of ze doen ondanks een blessure toch mee aan een wedstrijd omdat ze die niet willen missen. Teamgenoten, coaches en ouders kunnen meisjes ook onbewust aansporen om te negeren wat hun lichaam nodig heeft. Want hoeveel meisjes hebben wel niet eens te horen gekregen dat ze zich niet zo moeten aanstellen? We moeten normaliseren en prioritiseren dat meisjes naar hun lichaam luisteren en sporten op een manier die bij ze past.