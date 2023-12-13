Elk meisje mag trots zijn op haar lichaam
Real Talk
Sport inspireert en verbindt. Sport laat ons zien dat elk lichaam uniek is en hoe mooi al die verschillen zijn. Toch voelen veel meisjes zich onzeker over hun eigen lichaam. Dat is een van de redenen waarom ze twee keer zo vaak stoppen met sporten dan jongens. Jij kunt meehelpen om dit te veranderen.
Decennialang heeft de maatschappij onrealistische, oppervlakkige schoonheidsidealen in stand gehouden voor meisjes, ook in de sportwereld. Door wat onze vrienden, familie, coaches en de media ons hebben laten zien, hebben we een beeld in ons hoofd van wat het 'perfecte lichaam' in de sport zou moeten zijn. Maar het perfecte lichaam bestaat niet. En het streven daarnaar heeft een negatief effect op de mentale gezondheid van meisjes en op hun plezier in sport. Samen kunnen we meisjes stap voor stap helpen weer vertrouwen in hun lichaam te krijgen wanneer ze hun favoriete sport beoefenen.
1. Creëer veilige sportruimtes voor meisjes.
Ruimtes die alleen bedoeld zijn voor meisjes, zoals kleedkamers of doucheruimtes, kunnen veiligheid en comfort bieden. Zorg dat deze ruimtes goed verlicht zijn, privacy bieden voor het omkleden, onder toezicht staan van vrouwen en niet toegankelijk zijn voor mensen die er niets te zoeken hebben. Bied waar mogelijk hygiëneproducten aan zoals deodorant en tampons. Het doel is om meisjes privacy, veiligheid en comfort te bieden, vooral in een periode waarin hun lichaam verandert.
2. Prijs hun individualiteit en representatie.
Check de sportomgeving van meisjes en bedenk welke factoren hun individualiteit belemmeren en kortzichtige idealen over uiterlijk bevorderen. Zien ze bijvoorbeeld alleen reclames met een bepaald type atleet (dun, lang, geen beperking, wit) of staat de kleedkamer vol met 'inspirerende' citaten die meisjes aanmoedigen om zo min mogelijk te eten en zoveel mogelijk te trainen? Praat in dat geval met de coaches over de schadelijke effecten van deze boodschappen en hoe ze die kunnen vervangen door meer diverse content die niet op uiterlijk gericht is.
3. Bied waar mogelijk verschillende kledingkeuzes.
Ongemakkelijke, onthullende tenues kunnen meisjes tijdens het sporten afleiden en voor stress zorgen. Door verschillende kledingopties aan te bieden kun je meisjes iets laten kiezen waarin ze zich fijn voelen. Of het nu gaat om shorts, leggings, T-shirts of tanktops, keuzemogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat meisjes zich veel comfortabeler voelen. Als deze mogelijkheid er is, benut die dan. Als je lid bent van een sportinstantie of organisatie die verantwoordelijk is voor de tenues van meisjes, bedenk dan hoe je deze uitdaging kunt oppakken. Zelfs als ouder of coach kun je op basisniveau een groot verschil maken door dit bespreekbaar te maken.
4. Let op je taalgebruik.
Het gebruik van genderneutrale taal en van de geprefereerde voornaamwoorden van je atleet kan veel impact hebben. Iets simpels als "Hé allemaal, ga ervoor!" in plaats van "Hé jongens, zet 'm op!" kan al een enorm effect hebben op het perspectief van meisjes.
5. Praat niet over het lichaam
Schep een cultuur waarin meisjes worden ontmoedigd te praten over uiterlijk en diëten. Dus ook niet over hun eigen lichaam, dat van hun teamgenoten en tegenstanders. En ontmoedig 'positieve' opmerkingen zoals: "Je ziet er goed uit! Ben je afgevallen?" We noemen dit 'zones waarin niet over het lichaam wordt gesproken'. In plaats van te praten over hoe een lichaam eruitziet, moedig je meisjes aan zich te richten op wat het lichaam tijdens het sporten kan doen en ervaren. Pas dit principe thuis, tijdens trainingen en tijdens wedstrijden toe. Als je zelf het goede voorbeeld geeft, wordt deze norm door iedereen in haar omgeving opgepakt.
Onthoud dat elk meisje, ongeacht haar lichaamstype, een atleet is wanneer ze het veld of de baan op stapt. Om elk meisje de kans te geven haar dromen te realiseren, is het tijd om normen te veranderen en 'overwinning' anders te definiëren.
Body Confident Sport is een door Nike en Dove ontwikkeld programma dat meisjes helpt meer vertrouwen in hun lichaam te krijgen, en dat van sport een plek wil maken waar ze zich thuis voelen. De content is ontwikkeld in samenwerking met het Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport en het Centre for Appearance Research.
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