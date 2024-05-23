De geschiedenis van de Air Max 97
Department of Nike Archives
Details uit de archieven.
Ondanks wat je wel eens leest, waren Japanse hogesnelheidstreinen niet de inspiratie voor de iconische 'Silver Bullet' editie van de Air Max 97. Designer Christian Tresser liet zich inspireren door de natuur, met name de rimpelingen die ontstaan als er waterdruppels in een vijver vallen.
"Het water druppelt en spreidt zich uit naar de Air unit", aldus Tresser. In zijn design geven zilverkleurige, reflecterende lijnen de Air Max 97 een contrasterend, mechanisch uiterlijk — een concept dat volgens Tresser voortkomt uit zijn liefde voor mountainbikes en hun metalen onderdelen.
Dat populaire design is nog maar de helft van het verhaal. De 97's waren de eerste schoenen met zichtbare Air over de hele lengte en behoorden daarmee tot de meest innovatieve schoenen uit hun tijd.
In 2017 lanceerde het sportswearmerk UNDEFEATED (UNDFTD) uit LA een felbegeerde samenwerking in twee kleurencombinaties. De schoen heeft UNDEFEATED merkdetails met een combinatie van lakleer, foam en zichtbare Air over de hele lengte.
In 2017 werd de 97 opgenomen in 'The Ten', een Off-White collectie van Virgil Abloh met de meest iconische Nike schoenen. De hele collectie is onderverdeeld in twee categorieën: 'Revealing' (onthullend) en 'Ghosting' (doorschijnend). De schoenen in de 'Ghosting' reeks hebben een doorschijnend bovenwerk. De collectie omvat de Converse Chuck Taylor, Zoom Fly SP, React Hyperdunk 2017, Air Force 1 Low en Air Max 97.
Deze 97 heeft een gereconstrueerd, doorzichtig bovenwerk, met semi-onthullend materiaal dat bij het thema past. De schoen heeft ook een rode ritssluiting en een rood logo op de tong, een zwarte afwerking, groene veteruiteinden en een doorschijnende buitenzool.
Er zijn zoveel 97's. Hou je ogen open. Als je nog geen favoriet hebt, vind je er hieronder misschien wel een.