De beste Nike fietsgear voor koud weer
Koopgids
Rust je goed uit voor je volgende winderige fietstocht met isolerende, ventilerende fietskleding en -accessoires van Nike.
In koud weer buiten fietsen vereist enige voorbereiding voor de veiligheid voordat je op je fiets stapt, vooral als het gaat om wat je draagt.
Als je je klaarmaakt voor een fietstocht in koud weer, is het belangrijk om isolerende, ventilerende laagjes te dragen die ontworpen zijn om het lichaam te beschermen tegen slecht weer. Van leggings tot waterdichte jacks, Nike biedt sportkleding die is ontworpen om fietsers te laten presteren, ongeacht het weer.
In dit overzicht vind je de beste Nike fietsgear voor koud weer.
(Gerelateerd: Alles wat je wilt weten over de beste fietsschoenen van Nike)
De beste Nike gear voor fietsen in koud weer
1. Nike Therma-FIT leggings
Je lichaam wordt warm als je energie gebruikt om te fietsen. Nike Therma-FIT technologie helpt die warmte vast te houden, waardoor deze leggings een uitstekende keuze zijn om warm te blijven tijdens frisse fietstochten. Er zijn Nike Therma-FIT leggings in pasvormen met hoge en halfhoge taille in diverse designs, waaronder ook varianten met mesh vlakken aan de zijkant om zweet te laten ontsnappen.
2. Basistops
Een basislaag met compressie die warmte vasthoudt kan heel handig zijn als je het koude weer trotseert. Daarom zijn de basistops van Nike nauwsluitend en zweetafvoerend. Je kunt ze comfortabel onder andere kleding dragen, of gewoon op zichzelf. Er zijn Nike Dri-FIT basistops in diverse pasvormen, waaronder shirts met lange mouwen, croptops en meer.
3. Windjacks voor koud weer
Wind is een uitdaging waar fietsers vaak mee geconfronteerd worden, zelfs op warme dagen. Maar als het koud is, kunnen stevige windstoten zelfs pijnlijk zijn voor fietsers die niet de juiste kleding dragen. De oplossing: een hoogwaardig windjack.
Windrunner jacks hebben bijvoorbeeld een waterafstotende, lichte buitenlaag die bedoeld is om de wind en regen buiten te houden. Veel windjacks kun je ook eenvoudig opvouwen en opbergen.
4. Regenjassen
Laat de regen je niet ervan weerhouden om de weg op te gaan. Veel regenjacks van Nike zijn gemaakt met waterafstotend en waterbestendig materiaal, terwijl ze ook belangrijke designkenmerken hebben (zoals volledig dekkende capuchons en ritszakken) om jou en je spullen droog te houden.
5. Hoodies en sweatshirts
Als je bij mild winterweer gaat fietsen, kies dan voor een hoodie of sweater die is gemaakt om in te sporten. Designs met halflange rits of korte rits trek je eenvoudig uit wanneer je het warm krijgt. Andere kenmerken, zoals mesh panelen en Nike Dri-FIT technologie, zorgen ervoor dat het zweet niet wordt opgebouwd.
6. Handschoenen en wanten
Als je in koud weer gaat fietsen, zijn je vingers kwetsbaar voor de gure wind. Zorg dat je je vingers goed bedekt en beschermt tegen de winterse wind met een paar hoogwaardige Nike handschoenen of wanten. Zoek naar een paar dat is gemaakt van zweetafvoerend materiaal en met een gripvaste textuur, zodat je handen stevig aan het stuur blijven.
7. Sleeves en armbanden
Sleeves en armbanden kunnen een extra laag bescherming en isolatie toevoegen. Nike sleeves en armbanden zijn gemaakt met speciale compressietechnologie en nylon- en elastaanvezels voor een strakke, ondersteunende pasvorm.
Tekst: Julia Sullivan