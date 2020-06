Die ene vraag die jouw voedingspatroon zal veranderen

Waarom heb je vandaag gegeten?



Dat lijkt misschien een rare vraag. En het antwoord lijkt vanzelfsprekend: nou gewoon, omdat ik trek had.



Maar is dat echt zo? Denk eens terug aan je dag of zelfs de laatste paar dagen en aan elke keer dat je iets tussendoor hebt gegeten of een maaltijd hebt genomen. Deed je dat omdat je echt trek had? Je zou niet de enige zijn die die vraag met 'nee' beantwoordt.



Veel van wat je dagelijks eet, doe je automatisch. We eten omdat het lunchtijd is. We eten omdat onze partner snacks heeft gekocht. We eten omdat we nu tijd hebben om te eten of omdat we een vervelende werkvergadering of ruzie met onze partner hebben gehad of omdat we e-mails en social media aan het bekijken waren en we zelfs niet in de gaten hadden dat we aan het eten waren.



Dit gedachteloze 'bijtanken' maakt duidelijk waarom de vraag "Waarom eet ik dit?" centraal staat in de gezond-eten-strategie van voedingsexperts Brian St. Pierre en Krista Scott-Dixon. Beiden werken voor Precision Nutrition, een bedrijf dat topatleten en gewone atleten traint en adviseert. Beiden zijn voorstander van deze praktische, op vragen gebaseerde aanpak om slechte eetgewoonten te doorbreken en mensen de beste voedingskeuzen te laten maken.