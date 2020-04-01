Een dankbare houding brengt je ver
Coaching en voeding
Door Branden Collinsworth
Ga op een andere manier denken door te focussen op wat je hebt, in plaats van op wat je niet hebt.
Dankbaarheid is een van de meest oprechte en effectiefste middelen om je in je dagelijkse leven beter te voelen. Door waardering te hebben voor het goede in je leven — en we hebben sowieso allemaal wel wat goeds — kom je meteen in een positievere gemoedstoestand waar je overvloed en onbeperkte mogelijkheden hebt. Je wordt onmiddellijk in het moment gebracht, en we weten dat het vermogen om aanwezig te zijn, iets krachtigs is.
Het kan natuurlijk best lastig zijn om dit in de praktijk te brengen.
Vergelijken zit in de menselijke aard, en we vergelijken onszelf constant met anderen. Daarnaast wordt ons als maatschappij geleerd om altijd maar meer te willen. Deze gedachten kunnen funest zijn voor dankbaarheid. Ze belemmeren ons om dankbaar te zijn voor wat we hebben gekregen en blokkeren onze toegang tot het moment waar we in zitten.
De realiteit is dat we de belangrijkste dingen gratis krijgen. Als je verdrietig, gefrustreerd of boos bent — en het voelt alsof je niets hebt om dankbaar voor te zijn — haal dan even adem. Eén diepe, aandachtige, bewuste ademhaling. Meer heb je misschien niet eens nodig om je mind te resetten en dankbaarheid te voelen.
Wil je een constantere houding van dankbaarheid ontwikkelen, schrijf dan elke dag drie dingen op waardoor je je dankbaar voelt. Het hoeven geen wereldschokkende dingen te zijn! Het kan een work-out zijn, een lekkere maaltijd of een fijne wandeling met je partner. Als je deze simpele handeling elke dag doet, kun je daarmee een heel groot effect bereiken. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die elke dag drie dingen opschrijven waarvoor ze dankbaar zijn, hun algemene welzijn enorm kunnen verbeteren.
Als je erover nadenkt, is dat eigenlijk ook wel logisch. In een staat van dankbaarheid valt het niet mee om verdrietig zijn. Probeer een dankbaarheidsdagboek bij te houden om je aandacht te vestigen op wat je hebt, in plaats van wat je niet hebt. Je zult zien dat je snel nieuwe dingen vindt om dankbaar voor te zijn.