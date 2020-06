Een dankbare houding brengt je ver

Vergelijken zit in de menselijke aard, en we vergelijken onszelf constant met anderen. Daarnaast wordt ons als maatschappij geleerd om altijd maar meer te willen. Deze gedachten kunnen funest zijn voor dankbaarheid. Ze belemmeren ons om dankbaar te zijn voor wat we hebben gekregen en blokkeren onze toegang tot het moment waar we in zitten.



De realiteit is dat we de belangrijkste dingen gratis krijgen. Als je verdrietig, gefrustreerd of boos bent — en het voelt alsof je niets hebt om dankbaar voor te zijn — haal dan even adem. Eén diepe, aandachtige, bewuste ademhaling. Meer heb je misschien niet eens nodig om je mind te resetten en dankbaarheid te voelen.



Wil je een constantere houding van dankbaarheid ontwikkelen, schrijf dan elke dag drie dingen op waardoor je je dankbaar voelt. Het hoeven geen wereldschokkende dingen te zijn! Het kan een work-out zijn, een lekkere maaltijd of een fijne wandeling met je partner. Als je deze simpele handeling elke dag doet, kun je daarmee een heel groot effect bereiken. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die elke dag drie dingen opschrijven waarvoor ze dankbaar zijn, hun algemene welzijn enorm kunnen verbeteren.



Als je erover nadenkt, is dat eigenlijk ook wel logisch. In een staat van dankbaarheid valt het niet mee om verdrietig zijn. Probeer een dankbaarheidsdagboek bij te houden om je aandacht te vestigen op wat je hebt, in plaats van wat je niet hebt. Je zult zien dat je snel nieuwe dingen vindt om dankbaar voor te zijn.