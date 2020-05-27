Coach kids om een bijdrage te leveren

Op zoek naar manieren om je kids actief te houden? In dit artikel lees je meer over een van de zes C's van het coachen van kids: Contribution (bijdrage). Het is belangrijk om kinderen het gevoel te geven dat ze zelf meebeslissen. Zo zorg je ervoor dat ze zelfverzekerd keuzes leren maken.



Wanneer kinderen veel vrije tijd hebben, hangen ze graag een beetje rond. Nike zet zich met Made to Play in om ze van die bank af te krijgen en actief te houden. We zijn aan de slag gegaan met de beste onderdelen van dit project, om je kennis te laten maken met de zes stappen bij het coachen van kids. In dit artikel deelt Chaima, een begeleider bij het project Fundació Barça, tips om je kids thuis aan het sporten te krijgen.