Een brief aan mijn oudere zelf: het verhaal van een tienermeisje

Ik hoop dat we niet vergeten om lief voor onszelf te zijn. Ik probeer tieners zoals ik steeds te laten zien dat het oké is om te falen, maar soms moet ik mezelf daar ook aan herinneren.



Ik kan gestrest en overweldigd raken als huiswerk, hardlopen en alle andere dingen zich opstapelen en dan neem ik het mezelf kwalijk terwijl ik dat niet zou moeten doen. Ik hoop dat we in de toekomst onthouden dat we alles op ons eigen tempo doen. Dat we uiteindelijk komen waar we willen zijn, voor welke uitdagingen we ook komen te staan (op de baan en daarbuiten!).