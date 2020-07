Kids betrokken houden bij sport

Probeer een aantal eenvoudige coachingtechnieken om je kids betrokken bij sport te houden.

Om kids actief en gemotiveerd te houden, is het belangrijk dat ze zich betrokken voelen bij de sport. En dat ze er iets positiefs uit halen. Probeer deze eenvoudige coachingtechnieken om je kids in beweging te krijgen, en nog belangrijker, om ze ervan te laten genieten!



Door het vele binnen zitten kunnen kinderen een beetje futloos worden. In de geest van Nike's Made to Play delen we iedere week één van in totaal zes coachingtips met je om kids gemotiveerd en in beweging te houden. In dit artikel gaat het om betrokkenheid. We vroegen Isyan Demir, een Nike Community Ambassador en jeugdvoetbaltrainer in Berlijn, om uit te leggen hoe je een echte band vormt.