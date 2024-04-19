De beste regenjacks van Nike
Koopwijzer
Voor relaxte regenachtige dagen of een hike in een stortbui heeft Nike de beste regenjacks, waaronder opvouwbare, lichte en ventilerende items.
Laat je niet tegenhouden door een buitje. De beste regenjacks zijn bestand tegen motregen of stortbuien en houden je comfortabel en droog, zelfs als je uren achter elkaar buiten bent. Waterdichte of waterbestendige jacks zijn onmisbaar onderweg van en naar school/werk, als je flink gaat wandelen of als je gewoon even de hond uitlaat. Of je nu op zoek bent naar het beste opvouwbare regenjack voor kampeertrips of het beste lichte regenjack om in te hardlopen, Nike heeft items die zijn ontworpen voor mannen en vrouwen en die door iedereen kunnen worden gedragen.
Het beste allround regenjack
Het beste regenjack is een jack dat praktisch is en lekker zit. Hoe leuk een jas er ook uitziet, als hij je niet comfortabel droog kan houden, heb je er niets aan. Het Nike Trail Cosmic Peaks jack is waterbestendig en winddicht, en voorzien van Gore-Tex Infinium materiaal. Daarmee ben je dus goed beschermd in weer en wind. Het jack is compact en opvouwbaar, zodat je het bij de hand kunt houden in geval van nood. Het is het beste regenjack voor heren, maar ook praktisch voor dames. Stop het gewoon in een tas als je van huis gaat en haal het tevoorschijn als de wolken breken.
Het beste jack voor dagelijks gebruik
Nike Sportswear Everything Wovens is het beste regenjack voor dames die op zoek zijn naar een jack dat stijlvol genoeg is om met je dagelijkse outfit te combineren. Het heeft een mooie taille en is gemaakt van uniek mat nylon materiaal met een gekreukte look voor een moderne twist. Dankzij de ruime zakken met flappen heb je geen tas nodig om je essentials op te bergen. Het jack is verkrijgbaar in drie kleuren, dus er is er altijd een die goed bij je stijl past.
Het beste jack voor wandelingen
Als je op pad gaat, wil je een regenjack dat bestand is tegen alles wat Moeder Natuur voor je in petto heeft. Het beste regenjack van Nike voor hikes is de ACG Storm-FIT ADV Gore-Tex 'Misery Ridge', met een rits over de hele lengte, een vaste capuchon met klep en zakken met rits om al je essentials, inclusief snacks, droog te houden. Dit herenjack heeft een ruime pasvorm en is gemaakt van waterdicht materiaal met een Gore-Tex membraan, zodat je er meer warme lagen onder kunt dragen.
Het beste jack voor ventilatie
Eén overweging bij waterdicht materiaal is dat je water buiten wilt houden, maar tegelijkertijd zweet wilt laten ontsnappen. Het Nike Trail Gore-Tex Infinium is een trailrunningjack dat rekening houdt met ventilatie. De ventilatieopening van mesh midden op de rug zorgt voor luchtcirculatie, zelfs in een stortbui. Het is het beste lichte regenjack voor momenten waarop je absoluut ventilatie nodig hebt. Als bonus is het jack opvouwbaar, zodat je het kunt opbergen tot je het nodig hebt. Deze stijl is speciaal ontworpen voor vrouwen, maar kan door iedereen worden gedragen.
Het beste performance jack
Laat een beetje regen je niet weerhouden te gaan trainen. Het Nike Windrunner Repel hardloopjack voor heren is het beste lichte regenjack voor als je je in het zweet werkt. Het ultralichte materiaal van nylon en polyester is zowel waterafstotend als uv-werend. Het jack kan worden opgeborgen in een verborgen zak en een ventilatieopening voert zweet af als je in beweging komt.
Het beste lichte regenjack
Het beste lichte regenjack voor dagelijks gebruik is de Nike Sportswear Essential Repel, gemaakt met 100% gerecyclede polyestervezels. Het is voorzien van praktische details zoals elastische polsbandjes, trekkoorden bij de capuchon en openingen voor extra ventilatie. Het stevige, robuuste materiaal zorgt voor een comfortabele, ruimvallende pasvorm en het is licht, waardoor je hem makkelijk kunt aantrekken als je op een grijze dag de deur uit gaat.
Het beste veelzijdige jack
Er zijn genoeg plekken om in beweging te komen, van de sportschool tot het park en de yogastudio. Zorg dat je op alles bent voorbereid. Het Nike Unlimited Water-Repellent Hooded Versatile jack is elastisch, ventilerend en opvouwbaar, ideaal voor dagen waarop je onderweg bent en geen risico wilt lopen om onbeschermd in een plotselinge bui terecht te komen.
Tekst: Aemilia Madden