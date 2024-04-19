Het beste regenjack is een jack dat praktisch is en lekker zit. Hoe leuk een jas er ook uitziet, als hij je niet comfortabel droog kan houden, heb je er niets aan. Het Nike Trail Cosmic Peaks jack is waterbestendig en winddicht, en voorzien van Gore-Tex Infinium materiaal. Daarmee ben je dus goed beschermd in weer en wind. Het jack is compact en opvouwbaar, zodat je het bij de hand kunt houden in geval van nood. Het is het beste regenjack voor heren, maar ook praktisch voor dames. Stop het gewoon in een tas als je van huis gaat en haal het tevoorschijn als de wolken breken.