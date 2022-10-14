De beste Nike polo's voor heren
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Of je nu naar de golfbaan gaat, naar kantoor of een avondje uit, als de gelegenheid vraagt om een shirt met kraag, zit je met Nike polo's altijd goed.
Voor wat flair: Nike Lifestyle polo's
Van opvallende bloemenprints tot felle kleuren en strakke, minimalistische designs, bij Nike Lifestyle polo's gaat comfort niet ten koste van stijl. Ze hebben een ruimvallende pasvorm en Nike Dri-FIT technologie om zweet af te voeren.
Een mix van katoen en polyester voorkomt dat de randen van de kraag gaan krullen, het materiaal gaat pluizen en het shirt zijn vorm verliest. Als je de Nike Lifestyle polo op de juiste manier schoonmaakt, blijft hij er na het wassen als nieuw uitzien.
Voor de golfbaan: Nike golfpolo's
Deze collectie golfpolo's is verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder klassieke tinten. Daarnaast zijn er opties voor aansluitende pasvormen, lange mouwen en ruimere designs. Nike golfpoloshirts zijn voorzien van Dri-FIT technologie, wat betekent dat je ook na je potje golf langdurig droog en comfortabel blijft.
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Voor de tennisbaan: Nike tennispolo's
Nike tennispolo's hebben mouwen waarmee je swings, serves en volley's kunt uitvoeren zonder dat het materiaal opkruipt of de naden los gaan zitten. Het licht elastische materiaal is ontworpen om met je mee te bewegen, of je nu bukt om een bal op te rapen of je arm strekt voor een lobshot.
Dri-FIT technologie zorgt ervoor dat je polo aan het eind van een lange set nog net zo koel en droog is als toen je hem aantrok. Kies een tennispolo in een opvallende effen kleur of met een subtiele streep op de mouw. Of ga voor een opvallende stijl met Rafael Nadals kenmerkende stierenlogo op de borst.
(Gerelateerd: Tennisoefeningen die je spel verbeteren, volgens coaches)
Voor de tennisbaan: Nike tennispolo's
Nike tennispolo's hebben mouwen waarmee je swings, serves en volley's kunt uitvoeren zonder dat het materiaal opkruipt of de naden los gaan zitten. Het licht elastische materiaal is ontworpen om met je mee te bewegen, of je nu bukt om een bal op te rapen of je arm strekt voor een lobshot.
Dri-FIT technologie zorgt ervoor dat je polo aan het eind van een lange set nog net zo koel en droog is als toen je hem aantrok. Kies een tennispolo in een opvallende effen kleur of met een subtiele streep op de mouw. Of ga voor een opvallende stijl met Rafael Nadals kenmerkende stierenlogo op de borst.
(Gerelateerd: Tennisoefeningen die je spel verbeteren, volgens coaches)
Tekst: Greg Presto