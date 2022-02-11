Wat kun je het beste eten als je wilt bulken?

Met welke voedingsmiddelen kun je jouw voedings- en trainingsdoelen bereiken? Probeer deze eiwitrijke en voedzame opties eens in je maaltijden te verwerken.

Zuivelproducten, zoals melk, hüttenkäse, yoghurt en kaas

zoals melk, hüttenkäse, yoghurt en kaas Donkergroene bladgroenten , zoals boerenkool, spinazie, sareptamosterd, paksoi, rucola en snijbiet

, zoals boerenkool, spinazie, sareptamosterd, paksoi, rucola en snijbiet Eieren (hele eieren en eiwitten)

(hele eieren en eiwitten) Gezonde vetten , zoals avocado, notenboters en plantaardige oliën (zoals olijfolie, zonnebloemolie, enz.)

, zoals avocado, notenboters en plantaardige oliën (zoals olijfolie, zonnebloemolie, enz.) Mager vlees en gevogelte , zoals rundvlees (entrecote, filet, gemalen rundvlees), gevogelte (kip of kalkoenborst of -dijen) en varkensvlees (varkenshaas of varkenskoteletten)

, zoals rundvlees (entrecote, filet, gemalen rundvlees), gevogelte (kip of kalkoenborst of -dijen) en varkensvlees (varkenshaas of varkenskoteletten) Peulvruchten , zoals kidneybonen, zwarte bonen, kikkererwten, linzen en kievitsbonen

, zoals kidneybonen, zwarte bonen, kikkererwten, linzen en kievitsbonen Plantaardige eiwitten , zoals noten, zaden, edamame en tofu

, zoals noten, zaden, edamame en tofu Zeevruchten , zoals zalm, tonijn, witvis, mantelschelpen, garnalen, heilbot en forel

, zoals zalm, tonijn, witvis, mantelschelpen, garnalen, heilbot en forel Zetmeelrijke groenten , zoals aardappelen, zoete aardappelen of pompoen

, zoals aardappelen, zoete aardappelen of pompoen Niet-zetmeelrijke groenten , zoals broccoli, asperges of paprika's

, zoals broccoli, asperges of paprika's Fruit , zoals bananen, bessen, granaatappels en citrusvruchten

, zoals bananen, bessen, granaatappels en citrusvruchten Volkoren granen, zoals quinoa, gerst, farro en bruine rijst

Je voedingspatroon kan ook enkele supplementen bevatten, zoals wei-eiwitpoeder en creatine. Wei-eiwit wordt vaak verkozen boven andere eiwitpoeders als het gaat om spierhypertrofie, omdat het onmisbare aminozuren bevat die gemakkelijk door het lichaam worden opgenomen. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat creatinesupplementen het herstel na de training kunnen bevorderen en blessures bij atleten kunnen voorkomen.



Voedingsmiddelen die tijdens de bulkfase vermeden moeten worden, bevatten vaak veel calorieën maar hebben een lage voedingswaarde. Deze voedingsmiddelen bevatten over het algemeen veel verzadigd vet en natrium, maar weinig eiwitten (denk aan friet en ander gefrituurd voedsel). Andere voorbeelden zijn voedingsmiddelen en dranken met veel toegevoegde suikers, zoals gezoete frisdranken, koffiedranken en snoep, maar ook alcohol (bij overmatig gebruik).