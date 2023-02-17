Shop nu de beste Nike fleecebroeken voor heren
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Kleed je comfortabel aan in een Nike fleece joggingbroek voor heren.
Of je nu een warming-up doet voor de wedstrijd of lekker een avondje op de bank doorbrengt, een warme fleecebroek is altijd een goed idee. Nike heeft fleecebroeken voor heren in diverse stijlen en voor verschillende sportieve of dagelijkse activiteiten, zodat atleten zich altijd zelfverzekerd en comfortabel voelen.
Shop met deze gids de beste fleecebroeken voor heren.
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De beste Nike fleecebroeken voor heren
1. Nike Tech Fleece broek
Atleten die op zoek zijn naar de stevigheid van een fleecebroek die gemaakt is om in te bewegen (met moderne, leuke designaccenten voor een persoonlijke stijl) hoeven niet verder te kijken dan de Nike Tech Fleece broeken. Deze broeken zijn verkrijgbaar als joggingbroek of cargobroek (of praktisch geïnspireerde broek), zijn licht en ideaal voor beweging terwijl ze wel de kenmerkende zachtheid van elk fleecekledingstuk van Nike behouden.
2. Nike Club Fleece broek
Met het soepele, geborstelde materiaal en een zachte binnenkant zijn de Nike Club Fleece broeken gemaakt voor als je broek echt supercomfortabel moet zijn (denk aan: reizen met het vliegtuig en chillen op de bank). Je kunt de pasvorm met de verstelbare trekkoorden in de elastische tailleband personaliseren en veel Club Fleece broeken hebben extra grote zakken zodat je veel spullen kunt opbergen. Daarnaast zijn ze in veel verschillende kleuren verkrijgbaar.
3. Nike Dri-FIT fleecebroeken
Of je ze nu op het basketbalveld, op de atletiekbaan of in de sportschool draagt, in de Nike Dri-FIT fleecebroeken voor heren kunnen atleten comfortabel bewegen. Dat komt doordat Dri-FIT een speciaal zweetafvoerende technologie is die vocht van de huid naar de buitenkant van het kledingstuk afvoert, zodat zweet sneller verdampt.
Bekijk de Nike Dri-FIT fleecebroeken gemaakt van duurzame materialen (zoals biologisch katoen en gerecycled polyester), maar er zijn ook broeken met verstelbare boorden en taillebanden voor de juiste pasvorm.
4. Nike Therma-FIT fleecebroeken
De lichte, isolerende en windbestendige Nike Therma-FIT en Therma-FIT ADV fleecebroeken zijn ideaal voor iedereen die wat extra bescherming tegen de kou kan gebruiken. Therma-FIT technologie werkt door lucht in het kledingstuk vast te houden terwijl de buitenlucht buiten gehouden wordt. Dit zorgt voor luchtcirculatie die extra warmte afgeeft.
Kies uit items met elastische taillebanden en verstelbare trekkoorden, verstelbare boorden en veel verschillende kleuren en designs.
Tekst: Julia Sullivan