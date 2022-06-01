Nike's beste badpakken voor dames

De beste Nike zwempakken
Koopgids
Van speelse kleuren tot unieke modellen en stijlen, ontdek de beste zwempakken van Nike.
Ben je op zoek naar een uniek en comfortabel zwempak? Dan heb je geluk. Nike eendelige zwempakken bieden functionele designs die je op het strand of tijdens work-outs in het zwembad kunt dragen.
In de zwemcollectie van Nike vind je opvallende ontwerpen, sportieve stijlen met extra ondersteuning, ondeugende opties met minder bedekking op de rug, en meer.
Zo kies je het beste zwempak
Voordat je het beste zwempak voor jezelf kiest, moet je bepalen waar je nieuwe zwemkleding aan moet voldoen. Als je bijvoorbeeld een zwempak zoekt om baantjes in het zwembad te zwemmen, overweeg dan een zwempak met performancemateriaal zoals Nike HydraLock, dat een lichte compressiepasvorm heeft voor ondersteuning tijdens wateractiviteiten.
De Nike zwemcollectie heeft een stijl voor elk lichaamstype en doel. Bekijk hieronder de beste eendelige zwempakken van Nike.
1.Zwempak met uitsparingen: Nike Party Dots
Nike biedt verschillende zwempakken met uitsparingen in diverse kleuren en vormen. Het Nike Party Dots zwempak, gemaakt van 75 procent gerecyclede materialen, biedt lichte ondersteuning voor je borsten en is daardoor geschikt voor low- en no-impact wateractiviteiten, zoals zwemmen en suppen.
Het zwempak is gevoerd voor een betere pasvorm en bedekking en heeft een verstelbare halflange rits aan de voorkant. Het heeft een cheeky bedekking op de rug en hoog uitgesneden pijpen net boven de heupen. Beweeg tijdens het passen wat rond in het pak om de gewenste pasvorm te vinden.
2.Sportief zwempak met hoog uitgesneden pijpen: Nike Sneakerkini
Zoals de naam al aangeeft, is dit eendelige zwempak (en het veterdetail aan de voorkant) geïnspireerd op iconische Nike sneakerstijlen. De Nike Swim Sneakerkini U-Back One Piece is ontworpen met hoog uitgesneden pijpen die net boven de heup vallen, en kan deze zomer op elk strand en in elk zwembad worden gedragen — ideaal om in te loungen en baantjes te trekken.
3.Voor high-intensity watersporten: Nike HydraLock Sculpt
Voor intensieve work-outs in het water is het Nike HydraLock Sculpt zwempak specifiek ontworpen om je optimaal te laten presteren. Het pak is gemaakt van HydraLock materiaal, dat nauw aansluit op je huid vanwege de strakke, gestroomlijnde pasvorm.
Het HydraLock Sculpt zwempak heeft voorgevormde zijvlakken en biedt complete ondersteuning voor het bovenlichaam. De sterke ondersteuning en technische materialen zorgen ervoor dat je kunt zwemmen, beachvolleyballen of elke andere water- of strandactiviteit kunt doen zonder door je zwempak gehinderd te worden.
4.Opvallend zwempak: Nike Color Block
Dit eendelige zwempak is strak, modern en heeft een opvallend design met kleurblokken. Het biedt lichte ondersteuning, waardoor je je favoriete wateractiviteiten comfortabel kunt uitvoeren. Het zwempak heeft een cheeky bedekking van de billen en hoog uitgesneden pijpen, en is daarnaast gevoerd voor een soepele, ondersteunende bedekking.
5.Strapless zwempak: Nike SolidZie je liever geen schouderstrepen op je huid? Nike Solid Lace-Up Bandeau One Piece geeft je de mogelijkheid om de bandjes eraf te halen. Je kunt de bandjes tijdens het zwemmen dragen en ze er daarna afhalen om in de zon te chillen.
Dit zwempak biedt lichte ondersteuning voor je borsten en heeft een verstelbaar trekkoord waarmee je de rug strakker trekt om het zwempak op zijn plek te houden. Net als veel andere eendelige zwempakken van Nike heeft dit zwempak een cheeky bedekking van de billen en hoog uitgesneden pijpen.
Tekst: Claire Tak