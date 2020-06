Begin je doelen te behalen

Unlock de informatie die je helpt je wellnessdoelen te bereiken.

Je hebt doelen gesteld en wilt je er nu ook echt aan houden. Maak er gezonde gewoontes van met deze tips van Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bij Nike.



Je bent echt van plan om regelmatig te sporten, gezonder te eten en meer te slapen. Maar hoe doe je dit ook daadwerkelijk? Zet je voornemens om in actie door van je doelen gewoontes te maken, geef ze een plekje in je dagelijkse routine, zegt Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance. Dit houdt in dat je een gewoonte (zoals yoga of van tevoren je eten klaarmaken) in je agenda zet, net zoals je dat bij een dokters- of werkafspraak zou doen.



Hoe gedetailleerder je afspraak, hoe groter de kans dat je je eraan houdt. Geef precies aan wat je wil bereiken en maak er een herhaalafspraak van. Plan bijvoorbeeld in om elke maandagmiddag om 12 uur 5 kilometer te hardlopen, of elke zondag boodschappen te doen.