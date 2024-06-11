Voor de tweede aflevering van de serie duiken we diep in de resultaten van acties die meer dan woorden zijn, samen met queer activist Thami Dish die sprak over wat het betekent om zowel te onderwijzen als te leren van jongeren, hoe verzet tegen de status quo geworteld is in de jeugd en hoe dat kansen biedt voor de broodnodige verandering in de wereld.



Bekijk de aflevering nu en ontdek hun meningen, ervaringen en gedachten over wat het betekent om Pride opnieuw vorm te geven.



Oktober was de viering van de Pride-maand in Johannesburg, Zuid-Afrika, en Nike organiseerde een Be True - In Motion evenement met een ervaringsweekend om Pride in Zuid-Afrika te vieren.



Denk hierbij aan welzijnsspellen en holistische fitnessactiviteiten, net als een speciale editie van de podcast-gespreksserie samen met Cnr Juta & De Beer, gepresenteerd door Lwazi Madonsela en Ayabonga.