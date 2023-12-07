Een baanbrekende kunstenaar zijn, betekent trouw zijn aan jezelf en het in balans brengen van je welzijn en je doelen. Bekijk de jonge Zuid-Afrikaanse kunstenaar Haneem Christian in gesprek over wat het kost om te groeien, maar nog belangrijker, wat het kost om helemaal jezelf te blijven, ongeacht wat de wereld van je verwacht.



Voor aflevering één van de serie gingen onze gastheren het gesprek aan met de jonge Zuid-Afrikaanse kunstenaar Haneem Christian over wat het kost om te groeien, maar nog belangrijker, wat het kost om helemaal jezelf te blijven, ongeacht wat de wereld van je verwacht.



Bekijk de aflevering nu en ontdek hun meningen, ervaringen en gedachten over wat het betekent om Pride opnieuw vorm te geven.



In oktober werd de Pride-maand gevierd in Johannesburg, Zuid-Afrika, en Nike organiseerde een Be True - In Motion evenement met een ervaringsweekend om Pride in Zuid-Afrika te vieren.



De ervaring omvatte diverse welzijnsspellen en holistische fitnessactiviteiten, alsook een speciale editie van de podcast-gespreksserie in samenwerking met Cnr Juta & De Beer, gepresenteerd door Lwazi Madonsela en Ayabonga.