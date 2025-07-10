Maak kennis met de Nike Ava Rover: de ultieme schoenen voor Urban Experiences

Maak kennis met de Nike Ava Rover: De ultieme schoenen voor in de stad
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De Ava Rover is een robuuste sneaker met de geavanceerde technologie van Nike-hardloopschoenen – perfect om moeiteloos je weg te vinden door het dynamische stadsleven.
- Nike’s nieuwe Ava Rover-sneaker is speciaal ontworpen voor het stadsleven en voorzien van de veerkrachtige ReactX-schuimdemping voor extra comfort bij elke stap.
- Ontworpen voor dagelijks gebruik, het hele jaar door: de Ava Rover combineert een duurzame rubberen zool met een lichtgewicht geweven bovenwerk dat de voet op een comfortabele manier omsluit.
- Nike lanceerde de innovatieve en trendgerichte sneaker voor het eerst begin juni 2025, in een exclusieve zwarte kleurvariant die werd ontworpen in samenwerking met de Koreaanse modeontwerpster Hyein Seo.
- De Ava Rover wordt wereldwijd gelanceerd in de kleuren Fossil Clay en Black Muslin, samen met extra kleurvarianten op nike.com en bij geselecteerde retailpartners tegen het einde van juli 2025.
De Nike Ava Rover staat vanaf de zomer van 2025 voor je klaar om je moeiteloos door het stadsleven te begeleiden. Ontwikkeld voor onvoorspelbare stadsstraten, staat deze nieuwe sneaker symbool voor de toekomst van slim en stijlvol urban schoeisel.
“We hebben de Nike Ava Rover ontworpen om atleten zelfvertrouwen te geven in elk aspect van hun dagelijks leven – in de schoenen die ze dragen, in hoe ze zichzelf kunnen uitdrukken en in de manier waarop ze in contact staan met hun stedelijke omgeving,” zegt Edwin Cruz, ontwerper van de Ava Rover. “We hebben ervoor gezorgd dat je de Nike Ava Rover de hele dag, elke dag kunt dragen, met het comfort, de ondersteuning, stabiliteit en het lichte gevoel die je nodig hebt voor een volle dag op de been.”
Een opvallend kenmerk van de Ava Rover is het door hardlopen geïnspireerde design, zowel qua uitstraling als functionaliteit. Dit is een van de weinige keren dat ReactX-schuimdemping uit Nike’s hardloopschoenenlijn is toegevoegd aan een sportschoen: De sneaker combineert het comfort van een Nike hardloopschoen met extra energieteruggave, ideaal voor een dag vol beweging op de stadsstraten.
Het unieke, geweven bovenwerk van de Ava Rover is lichtgewicht en biedt precies de juiste balans tussen ademend vermogen en bescherming, perfect voor gebruik het hele jaar door. De visueel aantrekkelijke, flow-gemoldeerde TPU-overlays van het bovenwerk zorgen voor een stevige en stabiele pasvorm. De minimalistische rubberen buitenzool — speciaal ontwikkeld om de uitdagingen van ruige stadsstraten en wisselende weersomstandigheden aan te kunnen — is waterafstotend, biedt uitstekende grip en blijft tegelijkertijd flexibel.
Een geperforeerde racestreep doet denken aan de klassieke designs van Nike hardloopschoenen. Daarnaast zorgen reflecterende details voor betere zichtbaarheid wanneer je de straat op gaat.
Loyale Nike-fans hebben de schoen mogelijk voor het eerst gespot toen de Ava Rover begin juni 2025 werd gelanceerd in een exclusieve zwarte kleurvariant, ontworpen in samenwerking met de Koreaanse modeontwerpster Hyein Seo.
Deze uitgebreide wereldwijde lancering bouwt voort op de opwinding van de eerste samenwerking, met extra kleurvarianten zoals Fossil Clay en Black Muslin die vanaf 25 juli 2025 beschikbaar zullen zijn op nike.com en bij geselecteerde retailpartners.