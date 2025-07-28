Van steentjes tot sneakers. Dit is de Nike Air Max Dn x LEGO® collectie

Stap in een wereld waar sneakers de verbeelding prikkelen en spelen geen grenzen kent. De Nike Air Max Dn x LEGO collectie is niet zomaar een samenwerking, het is een lanceerplatform naar een universum waar sport en creativiteit samenkomen. Met het Air Max-personage van Nike, Max en LEGO-minifiguren die door de vensters van de luchtbellen gluren en holografische accenten die over de tussenzool dansen, daagt deze schoen kinderen uit om groter te dromen. Ze zullen het gevoel hebben dat ze zweven terwijl ze hun verbeelding bij elke stap stimuleren.

Het bovenwerk van mesh heeft een opvallende textuur met noppen, die de iconische look van LEGO stenen weerspiegelt. De schoen is doordrenkt met het kenmerkende Minifigure-geel en zit vol met frisse, speelse details, van de gedurfde rode LEGO-badge op de tong tot het holografische logo op de hak en de doos waarin de schoenen worden geleverd. Kijk goed en je zult brutale verrassingen vinden in de luchtbellen, zoals een verborgen buitenaards Minifigure dat terug grijnst. "We weten dat er veel hybride consumenten zijn die van beide merken houden", vertelt Eden Pearson, Global Kids Sportswear Footwear Product Manager. De schoen is een eerbetoon aan de band tussen de sneakerheads van morgen en bouwers.