Van steentjes tot sneakers. Dit is de Nike Air Max Dn x LEGO® collectie

Van bricks naar schoenen - Maak kennis met de Nike Air Max Dn x LEGO® collectie
Productnieuws
Ontgrendel je speelmodus met de nieuwste samenwerking tussen Nike en The LEGO Group.
- Deze lancering markeert de eerste in-line productsamenwerking van Nike met The LEGO Group, met de Nike Air Max Dn x LEGO collectie schoenen, een sportief T-shirt en een basketbal om buiten de regels om te spelen.
- De LEGO Group en Nike brengen deze collectie op 1 augustus 2025 uit.
- Meer iconische stijlen komen uit op 1 september 2025.
Laat je verbeelding de vrije loop
Stap in een wereld waar sneakers de verbeelding prikkelen en spelen geen grenzen kent. De Nike Air Max Dn x LEGO collectie is niet zomaar een samenwerking, het is een lanceerplatform naar een universum waar sport en creativiteit samenkomen. Met het Air Max-personage van Nike, Max en LEGO-minifiguren die door de vensters van de luchtbellen gluren en holografische accenten die over de tussenzool dansen, daagt deze schoen kinderen uit om groter te dromen. Ze zullen het gevoel hebben dat ze zweven terwijl ze hun verbeelding bij elke stap stimuleren.
Het bovenwerk van mesh heeft een opvallende textuur met noppen, die de iconische look van LEGO stenen weerspiegelt. De schoen is doordrenkt met het kenmerkende Minifigure-geel en zit vol met frisse, speelse details, van de gedurfde rode LEGO-badge op de tong tot het holografische logo op de hak en de doos waarin de schoenen worden geleverd. Kijk goed en je zult brutale verrassingen vinden in de luchtbellen, zoals een verborgen buitenaards Minifigure dat terug grijnst. "We weten dat er veel hybride consumenten zijn die van beide merken houden", vertelt Eden Pearson, Global Kids Sportswear Footwear Product Manager. De schoen is een eerbetoon aan de band tussen de sneakerheads van morgen en bouwers.
De Air Max Dn x LEGO collectie schoenen wordt gelanceerd naast een Nike x LEGO collectie T-shirt en een Nike x LEGO collectie basketbal, elk met dat onmiskenbare LEGO geel en voorzien van het Nike x LEGO co-branded logo. Deze gedurfde toevoegingen geven tijdloze staples een nieuwe dimensie met onverwachte flair en vormen de basis voor de toekomst van sport en spel in deze speelse, krachtige samenwerking tussen twee legendarische iconen.
Naast het opvallende ontwerp en de prestatiekenmerken wil deze collectie een diep, kinderlijk gevoel van verwondering opnieuw aanwakkeren. "Dat is waarom we doen wat we doen", legt Pearson uit.
"Samenwerken met een merk dat zeer inclusief is en alle kinderen inspireert om weer te spelen, is de reden waarom we dit product hebben gemaakt."
Eden Pearson
Global Kids Sportswear Footwear Product Manager
Dit is niet zomaar een schoen. Het is een vrolijke aanmoediging om te pauzeren, te spelen en opnieuw verbinding te maken met de verbeelding. "Het echte doel is om verwondering en vreugde op te wekken bij kinderen die op het punt staan om hun liefde voor het spelen te verliezen of die dat misschien al hebben gedaan", zegt Pearson.
Om deze visie tot leven te brengen, doken de teams diep in de archieven van beide merken en haalden ze draadjes uit iconische collecties om iets compleet nieuws te inspireren. "Een deel van het ontwerpproces was om de ontwerpteams van zowel The LEGO Group als Nike echt samen te brengen en echt diep in de archieven te graven van wat belangrijk is voor beide merken", vertelt Pearson. Het gevolg? Een collectie die niet alleen is gebouwd voor beweging, maar voor verbeelding in beweging.
Samen creëren Nike en The LEGO Group niet alleen iets nieuws. Ze openen ook deuren naar gloednieuwe werelden voor de volgende generatie en brengen het spel terug in de sport. "Het is een schoen die echt goed aansluit bij The LEGO Group en onze kinderen in een moderne ruimte brengt met Nike", merkte Pearson op. Die ruimte combineert tijdloos spel met de spannende wereld van sport.
Het avontuur begint nu. Start, verbeter. Game, set, play.