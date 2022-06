Nieuwe kracht: A'ja Wilson

Had je ooit gedacht dat je als atleet zo invloedrijk kon zijn? Wat hoop je te bereiken als je je stem laat horen?

A'JA: Het is bizar dat ik de gebeurtenissen van vorig jaar ervoor nodig had om echt in te zien hoe groot de invloed van de vrouwen in de WNBA is. Mensen zaten op het puntje van hun stoel, te wachten op wat we zouden zeggen of doen. Dat is zo'n sterk signaal. Mijn doel is om het leven van elk jong, zwart meisje op te fleuren en ze te inspireren om ambitieus te zijn. Ik denk dat basketballen op profniveau me het zelfvertrouwen heeft gegeven om mijn ding te doen, op en naast het veld. Als ik basketbal niet had gehad, denk ik niet dat ik mijn stem had gevonden. Dan was het vuur niet aangewakkerd en zou ik niet zijn geworden wie ik echt ben. Mede door basketbal is die deur geopend, maar ik heb er ook een beetje van mijn eigen flair overheen gesprenkeld.