Chaussures pour ado : les baskets idéales pour les athlètes en pleine croissance
Commencer l'aventure avec le bon équipement
Avec les baskets junior de notre collection, les jeunes sont préparés pour une journée d'école ou un week-end bien rempli. Les ados ont besoin de chaussures capables de suivre leur rythme et de les accompagner pendant de longues journées passées debout. Des modèles de running sur route aux classiques inspirés des terrains de sport, ces chaussures s'adaptent à leurs mouvements sans les ralentir. Leurs matériaux légers laissent les pieds libres de bouger, tandis que leurs designs offrent un bon maintien et un ajustement sécurisé pour courir, sauter, s'étirer et explorer.
Un confort qui dure toute la journée
Les meilleures baskets pour ados doivent rester agréables à porter du premier au dernier pas. Le rembourrage en mousse souple aide à absorber les impacts sous le pied pour apporter fluidité et stabilité à chaque foulée. Les cols rembourrés offrent encore plus de confort au niveau de la cheville, tandis que les empiècements respirants favorisent une bonne circulation de l'air quand le rythme s'accélère. Nous proposons des modèles bas faciles à porter, ainsi que des paires mi-montantes qui assurent une protection supplémentaire ciblée. Pour aller en cours, retrouver des amis ou rentrer à pied après l'école, ces baskets sont conçues pour offrir un confort adapté au quotidien.
Des modèles performants pour le sport et l'entraînement
Quand les efforts s'intensifient, il est indispensable de choisir les bonnes baskets. Nos modèles junior équipés d'unités Air offrent un amorti optimal à chaque réception et une sensation de réactivité sous le pied. Les semelles extérieures adhérentes permettent de maîtriser les changements de direction sur les terrains de jeu et de sport. Pour les fans de running, les semelles intermédiaires en mousse avec amorti assurent une foulée fluide de l'échauffement jusqu'à la ligne d'arrivée. Les empeignes et les semelles stables aident à maintenir les pieds bien en place lors des jeux de jambes rapides. Certains modèles possèdent une empeigne en maille conçue pour plus de flexibilité. Elles donnent aux pieds en pleine croissance l'espace nécessaire pour bouger naturellement tout en bénéficiant d'un maintien optimal.
Des chaussures sportives à porter au quotidien
Nos chaussures junior sont conçues pour offrir des performances optimales et un maximum de style sans effort. Les incontournables lifestyle s'inspirent de cette tradition sportive et se portent au quotidien, grâce à leurs lignes épurées qui s'associent facilement aux tenues quotidiennes, aux survêtements et aux looks du week-end. Les paires classiques comme les chaussures basses sont légères et souples, tandis que les semelles plus épaisses garantissent un amorti et une stabilité supplémentaires. Le laçage excentré, le maintien enveloppant et le col Dynamic Fit renforcent la sensation de sécurité, pour passer des cours à l'entraînement sans avoir à changer de chaussures.
Des matières faites pour bouger
Nos chaussures intègrent des innovations qui aident les jeunes à rester concentrés sur leurs passions. Les empeignes Flyknit légères et respirantes limitent l'encombrement tout en favorisant les mouvements naturels. Le Flyleather est fait à partir de fibres de qualité et résistantes qui offrent un toucher doux et un bon maintien. Nos unités Air sont conçues pour protéger des chocs, tandis que l'amorti en mousse garantit un confort moelleux au quotidien. Les semelles extérieures en caoutchouc résistantes prolongent la durée de vie des baskets pour offrir aux ados l'adhérence et la solidité nécessaires pour les journées bien remplies, les activités en plein air et l'entraînement régulier.
Move to Zero
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures pour ados portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Et depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.