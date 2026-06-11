Casquettes pour homme : prêtes pour tous les temps
Par beau ou mauvais temps, rien ne doit t'empêcher d'atteindre tes objectifs. C'est là que nos casquettes pour homme entrent en jeu. Avec nos modèles conçus pour te garder au sec par temps humide et t'offrir une protection supplémentaire au soleil, plus rien ne te retient. Que tu cherches une teinte sobre pour tous les jours ou une couleur audacieuse qui montre ton style, tu as l'embarras du choix. Agrémentées de notre emblématique Nike Swoosh, nos casquettes ne sont pas seulement pratiques : elles sont le symbole de notre héritage sportif.
Une coupe confortable
Tu veux une casquette pour homme qui reste bien en place ? Choisis un modèle à la coupe ajustée. La technologie souple Nike AeroBill combine respirabilité et confort d'évacuation de la transpiration afin de limiter les distractions. Par ailleurs, la coupe SwooshFlex s'étire pour un ajustement parfait. Tu trouveras aussi des casquettes spacieuses et modernes, avec une grande profondeur. Tu préfères rester classique ? Choisis un modèle avec une visière incurvée au look traditionnel. Ne manque pas le logo Jumpman métallique : il apporte la touche Jordan emblématique à porter au quotidien. Avec leur design structuré à six panneaux, les casquettes pour le tennis et le golf offrent un look idéal au club-house.
Conçues pour tenir la distance
Côté matières et assemblage, on ne fait aucun compromis sur la qualité. Choisis des casquettes pour homme conçues dans des tissus premium et résistants. Tu trouveras des modèles en coton doux et respirant pour tous les jours, ou en polyester mélangé résistant pour les activités intenses. Le confort est essentiel quand on porte une casquette. Grâce à nos matières douces et légères, tu pourras les porter toute la journée. Et découvre aussi nos versions en tissu extensible dans quatre directions qui t'offrent encore plus de souplesse.
Une respirabilité optimale
Les aérations sur la couronne de nos casquettes pour homme permettent à la chaleur de s'échapper quand la température monte. Les panneaux en mesh favorisent la respirabilité, et les tissus faciles d'entretien te permettent de conserver leur aspect neuf. Découvre nos modèles dotés de la technologie Nike Dri-FIT : elle éloigne la transpiration de la peau et la disperse uniformément à la surface du tissu pour qu'elle s'évapore rapidement. Tu restes ainsi au sec et à l'aise. Tu trouveras aussi des casquettes équipées de la technologie Nike Dri-FIT ADV : elle combine un tissu anti-transpiration à une innovation technique avancée pour t'aider à garder le contrôle.
L'ajustement idéal
Des modèles trucker décontractés avec sangle réglable aux élégants designs à bouton-pression ornés de détails emblématiques, nos casquettes pour homme allient confort et innovation. Adopte un style classique avec un modèle de profondeur moyenne, conçu pour le quotidien. La sangle arrière à scratch te permet d'ajuster facilement la taille. D'autres options possèdent une attache métallique que tu peux déplacer comme tu le souhaites. L'extrémité de la bride en tissu s'insère facilement dans le bandeau anti-transpiration pour un look impeccable. Jette aussi un œil aux casquettes dotées d'œillets brodés et de perforations sur la couronne et la bande anti-transpiration pour une meilleure aération.
Rejoins notre aventure
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des casquettes homme portant la mention « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.