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Casquettes pour Femme

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Femmes
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Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette sans structure avec Swoosh métallique
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Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette sans structure avec Swoosh métallique
27,99 €
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Casquette de tennis sans structure
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT ADV Club
Casquette de tennis sans structure
32,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette Featherlight souple
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette Featherlight souple
29,99 €
NOCTA
NOCTA S.S.C. Casquette CS
Matériaux recyclés
NOCTA
S.S.C. Casquette CS
32,99 €
Nike Fly
Nike Fly Casquette souple à effet rafraîchissant Dri-FIT ADV
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette souple à effet rafraîchissant Dri-FIT ADV
139,99 €
Nike Fly
Nike Fly Casquette Swoosh souple Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette Swoosh souple Dri-FIT
29,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette Swoosh sans structure
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette Swoosh sans structure
24,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette délavée souple Futura
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Nike Club
Casquette délavée souple Futura
27,99 €
Nike Fly
Nike Fly Casquette souple à motifs réfléchissants Dri-FIT ADV
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette souple à motifs réfléchissants Dri-FIT ADV
32,99 €
NOCTA
NOCTA Casquette Club
Matériaux recyclés
NOCTA
Casquette Club
29,99 €
Nike Fly
Nike Fly Casquette trappeur matelassée déstructurée
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette trappeur matelassée déstructurée
37,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette souple en denim
Nike Club
Casquette souple en denim
34,99 €
Jordan Club
Jordan Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Jordan Club
Casquette souple
27,99 €
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Casquette AeroBill structurée
Matériaux recyclés
Nike Storm-FIT ADV Club
Casquette AeroBill structurée
37,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple
27,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Casquette souple Dri-FIT Club
Matériaux recyclés
Nike After Dark Tour
Casquette souple Dri-FIT Club
24,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette souple JDI
Nike Club
Casquette souple JDI
27,99 €
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Casquette Nike Club 2025/2026 US CB L Urban
Paris Saint-Germain
Casquette Nike Club 2025/2026 US CB L Urban
29,99 €
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly Casquette souple AeroBill AeroAdapt
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT ADV Fly
Casquette souple AeroBill AeroAdapt
42,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Casquette de golf souple à visière plate Dri-FIT
Jordan Pro
Casquette de golf souple à visière plate Dri-FIT
44,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette Swoosh avec structure
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette Swoosh avec structure
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Casquette de running Swoosh sans structure Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike Pro
Casquette de running Swoosh sans structure Dri-FIT
42,99 €
Nike SB Club
Nike SB Club Casquette de skate souple
Nike SB Club
Casquette de skate souple
27,99 €
Nike Club
Nike Club Casquette souple Golf Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple Golf Dri-FIT
27,99 €

Casquettes pour femme : quand fonctionnalité rime avec style

Pourquoi les casquettes pour femme Nike sont-elles un basique sportif ? Elles allient fonctionnalité et esthétique luxueuse. Conçues pour vous garder au sec quand il pleut et vous protéger du soleil, elles vous aident à avancer par tous les temps. Des casquettes trucker pour femme décontractées aux casquettes à bouton-pression ornées de grands logos, nous avons un modèle pour toutes les sportives. Vous trouverez une palette de couleurs vives et de tons neutres qui se coordonnent à la perfection à vos tenues de sport préférées. De plus, chaque article est orné de notre Swoosh Nike emblématique, un gage de qualité durable.


Quand la température monte, la technologie Dri-FIT innovante de Nike assure votre confort, sur la piste ou en montagne. Ce tissu haute performance éloigne la transpiration de votre peau et la disperse uniformément à la surface, afin qu'elle s'évapore rapidement, pour que vous restiez au frais et au sec. Sans oublier la technologie Storm-FIT ADV Nike qui combine un tissu imperméable et coupe-vent à des innovations et des fonctionnalités de pointe pour vous aider à être à l'aise même quand la météo est déchaînée.


Avec leurs matières premium, nos casquettes pour femme sont faites pour durer. Les modèles en coton doux sont le gage d'une respirabilité exceptionnelle. Les aérations et les panneaux en mesh laissent la chaleur s'échapper quand vous vous donnez à fond. Et grâce à leur légèreté, les mélanges de polyester durable sont parfaits pour les activités à haute intensité. Ils sont aussi faciles à nettoyer. Quand c'est possible, nous utilisons des matières durables pour fabriquer nos casquettes pour femme Nike, comme du fil robuste issu de bouteilles en plastique, de tapis et filets de pêche détournés des décharges. Tout cela fait partie de la campagne Move to Zero de Nike qui vise à atteindre zéro émission de carbone et zéro déchet nets. Pour participer, cherchez l'étiquette « Matières Durables ».