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Sommer-Tops & Sommer-Oberteile(178)

Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
47,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-Shirt für Herren
Bestseller
Nike Dri-FIT
Fitness-T-Shirt für Herren
32,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Trainings-Tanktop für Herren
Nike Dri-FIT
Trainings-Tanktop für Herren
32,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Lauf-Singlet für Herren
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT-ADV-Lauf-Singlet für Herren
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Kurzarm-Trikot (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Kurzarm-Trikot (ältere Kinder)
49,99 €
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
+1
Recyclingmaterialien
Nike Primary
Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
59,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hemd für Herren
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-Hemd für Herren
89,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
79,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockeres Kurzarm-T-Shirt für Damen
Nike Sportswear
Lockeres Kurzarm-T-Shirt für Damen
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Kurzarmshirt (Damen)
Nike Sportswear
Oversize-Kurzarmshirt (Damen)
39,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
84,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
34,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Eng anliegendes, kurzärmliges Ripp-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Chill Knit
Eng anliegendes, kurzärmliges Ripp-Oberteil für Damen
44,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
27,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
42,99 €
Nike
Nike Dri-FIT Trainings-T-Shirt (Herren)
+3
Recyclingmaterialien
Nike
Dri-FIT Trainings-T-Shirt (Herren)
24,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
39,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
39,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
39,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Schmal geschnittenes Mod-Cropped-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Chill Knit
Schmal geschnittenes Mod-Cropped-T-Shirt (Damen)
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Tanktop (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT-Tanktop (Mädchen)
37,99 €
Nike Sportswear Club Rules
Nike Sportswear Club Rules T-Shirt
Nike Sportswear Club Rules
T-Shirt
49,99 €
Nike Sportswear "R9"
Nike Sportswear "R9" Herren-T-Shirt
Nike Sportswear "R9"
Herren-T-Shirt
39,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Tanktop (Damen)
Jordan Essentials
Tanktop (Damen)
39,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
34,99 €
Nike Velocity
Nike Velocity Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Velocity
Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
44,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
29,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Damenoberteil
Jordan Essentials
Damenoberteil
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
29,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
42,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
47,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
+3
Bestseller
Nike Sportswear Club
Herren-T-Shirt
24,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
Nike Sportswear
Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
29,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Kurzarm-T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Kurzarm-T-Shirt für Herren
34,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn T-Shirt mit Grafik für Damen
Jordan Brooklyn
T-Shirt mit Grafik für Damen
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
29,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
29,99 €
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
42,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Trainings-Tanktop (Herren)
Nike N.A.C.
Dri-FIT Trainings-Tanktop (Herren)
59,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Max90 T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Max90 T-Shirt (ältere Kinder)
24,99 €
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear City Utility
Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
T-Shirt (Damen)
44,99 €
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Maßgeschneiderte Performance von Nike Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
Frisch eingetroffen
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
109,99 €
Nike Par
Nike Par Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Par
Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
59,99 €
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Maßgeschneiderte Performance von Nike Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
Frisch eingetroffen
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
109,99 €
Nike Sportswear Club Rules
Nike Sportswear Club Rules T-Shirt
Nike Sportswear Club Rules
T-Shirt
49,99 €
Nike Sportswear "R9"
Nike Sportswear "R9" Herren-T-Shirt
Nike Sportswear "R9"
Herren-T-Shirt
39,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Tanktop (Damen)
Jordan Essentials
Tanktop (Damen)
39,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
34,99 €
Nike Velocity
Nike Velocity Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Velocity
Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
44,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
29,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Damenoberteil
Jordan Essentials
Damenoberteil
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
29,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
42,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
47,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
+3
Bestseller
Nike Sportswear Club
Herren-T-Shirt
24,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
Nike Sportswear
Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
29,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Kurzarm-T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Kurzarm-T-Shirt für Herren
34,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn T-Shirt mit Grafik für Damen
Jordan Brooklyn
T-Shirt mit Grafik für Damen
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
29,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
29,99 €
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
42,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Trainings-Tanktop (Herren)
Nike N.A.C.
Dri-FIT Trainings-Tanktop (Herren)
59,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Max90 T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Max90 T-Shirt (ältere Kinder)
24,99 €
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear City Utility
Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
T-Shirt (Damen)
44,99 €
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Maßgeschneiderte Performance von Nike Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
Frisch eingetroffen
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
109,99 €
Nike Par
Nike Par Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Par
Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
59,99 €
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Maßgeschneiderte Performance von Nike Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
Frisch eingetroffen
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
109,99 €

Sommer-T-Shirts: hitzefrei durch den Tag

Bleib cool, trocken und frisch – unsere Sommer-Tops können bei deinem Pensum nämlich locker mithalten. Dank atmungsaktiver, locker geschnittener Designs kannst du dich selbstbewusst bewegen und selbst bei Hitze intensiv trainieren. Entdecke eine Vielzahl an Silhouetten, darunter klassische ärmellose Designs und Tanktops, die wie geschaffen sind für die Sommermonate. In puncto Farbe ist für jeden Geschmack etwas dabei – von klassischem Schwarz über neutrale Naturtöne bis zu kräftigen Farben, die den Spirit des Sommers widerspiegeln.


Keine Angst vorm Schwitzen


Und hier kommen unsere Sommer-T-Shirts mit Nike Dri-FIT Technologie ins Spiel. Dieses intelligente Material leitet den Schweiß von der Haut weg, damit er schnell verdunsten kann. So genießt du stets ein trockenes Tragegefühl – sogar dann, wenn du beim Training all-in gehst. Achte auch auf die gestickten Ösen unter den Armen, die die Luftzirkulation erhöhen und genau die Körperstellen kühlen, die am schnellsten erhitzen.


Performance auf Abruf


Lass dich beim Training durch nichts ablenken. Profitiere von einem superleichten Tragegefühl und entscheide dich für ein Sommer-Top aus Seersucker. Mit seiner leichten Struktur, die den Körper schneller abkühlen lässt, ist dieses weiche Material ideal für heiße Tage. Wer viel Wert auf eine optimale Luftzirkulation legt, liegt mit einem ärmellosen Sommer-Oberteil aus Mesh goldrichtig. Fans von softer Baumwolle haben außerdem reichlich Auswahl an luftigen Modellen für den Alltag. Baumwolle in schwerer Qualität fühlt sich wiederum etwas dicker an und eignet sich für alle, die in den kühleren Abendstunden trainieren wollen.


Immer flexibel bleiben


Bewege dich uneingeschränkt, egal, welche Challenge gerade auf dich wartet. Unser Sortiment umfasst Sommer-T-Shirts mit Zwickel unter den Armen, die dir mehr Bewegungsfreiheit geben, sodass du dich beliebig recken und strecken kannst. Ein relaxter Look ist dir besonders wichtig? Dann schau dir unbedingt unsere lässigen Oversized-Modelle an. Überschnittene Schultern und ein besonders lockerer Fit kreieren die ultimativ entspannte Silhouette, während das verlängerte Rückenteil für zusätzliche Abdeckung sorgt. Ein figurbetontes Cropped Sommer-Top verleiht dir hingegen eine dynamische Ausstrahlung und liegt zudem kaum spürbar auf der Haut.


Mühelos zu kombinieren


Die Sommer-Tops von Nike sind genauso vielseitig wie deine Persönlichkeit. Ein Wende-Shirt, das dir zwei Looks in einem schenkt, ist das perfekte Basic für dein Schönwetter-Training. Klassisch geschnittene T-Shirts sind so zeitlos wie praktisch, denn als typisches Layering-Piece können sie bei jeder Temperatur zum Einsatz kommen. Um dir das Layering zu erleichtern, wähle eine figurbetonte Silhouette. Doch ganz egal, für welchen Style du dich entscheidest: Die flachen Nähte minimieren das Scheuern auf der Haut und du kannst dich ungestört darauf konzentrieren, dein Bestes zu geben.


Beteilige dich an unserer Mission


Zum Schutz unseres Planeten müssen wir alle einen Beitrag leisten. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf unserer Oberteile für den Sommer auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Wir haben unser Ziel zwar noch nicht erreicht, sind aber auf dem besten Weg dorthin.