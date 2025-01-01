  1. Bekleidung
    2. /
  2. Oberteile & T-Shirts

Sommer-Tops & Sommer-Oberteile(77)

Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
29,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Crop Top mit kurzen Ärmeln für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT Crop Top mit kurzen Ärmeln für Damen
34,99 €
Nike Flex Rep
Nike Flex Rep Nike Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Top für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Flex Rep
Nike Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Top für Herren
59,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Bestseller
Nike Tempo
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
34,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen (große Größen)
Recyclingmaterialien
Nike One Classic
Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen (große Größen)
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Kurzarm-Laufoberteil für Herren
Nike Miler
Kurzarm-Laufoberteil für Herren
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
Nike Sportswear Club
Herren-T-Shirt
24,99 €
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Herren-T-Shirt
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Premium Essentials
Herren-T-Shirt
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Kurzarmshirt für Damen
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Diamond Kurzarmshirt für Damen
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
34,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-Shirt für Herren
Bestseller
Nike Dri-FIT
Fitness-T-Shirt für Herren
29,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Damen-T-Shirt
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Essential
Damen-T-Shirt
34,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
24,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damen-Fußballtrikot
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Damen-Fußballtrikot
54,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Enges, kurz geschnittenes Mini-Rib-Tanktop für Damen
Nike Sportswear Chill Knit
Enges, kurz geschnittenes Mini-Rib-Tanktop für Damen
29,99 €
Nike Hyverse
Nike Hyverse Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Hyverse
Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
37,99 €
Nike Trail
Nike Trail Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Trail
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
49,99 €
Nike Miler
Nike Miler Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Laufoberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Laufoberteil für Herren
34,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
39,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Diamond-Tanktop für Damen
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Lauf-Tanktop für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Lauf-Tanktop für Herren
29,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
17,99 €
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Dri-FIT-Tanktop für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary
Vielseitiges Dri-FIT-Tanktop für Herren
44,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Enges, kurz geschnittenes Mini-Rib-Tanktop für Damen
Nike Sportswear Chill Knit
Enges, kurz geschnittenes Mini-Rib-Tanktop für Damen
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Max90 T-Shirt
Nike Sportswear
Max90 T-Shirt
34,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Damenoberteil
Jordan Essentials
Damenoberteil
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
29,99 €
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Kurzarm-T-Shirt für Herren
Bestseller
Jordan Jumpman
Kurzarm-T-Shirt für Herren
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
34,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Bestseller
Nike Stride
Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Herren-T-Shirt
Nike Sportswear
Herren-T-Shirt
24,99 €
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Herren-T-Shirt
Jordan Jumpman
Herren-T-Shirt
34,99 €
Nike Dri-FIT Miler
Nike Dri-FIT Miler Trainingsoberteil für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Miler
Trainingsoberteil für ältere Kinder (Jungen)
27,99 €
Nike ACG
Nike ACG Herren-T-Shirt
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Herren-T-Shirt
49,99 €
Nike ACG "Lungs"
Nike ACG "Lungs" Longsleeve für Herren
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lungs"
Longsleeve für Herren
54,99 €
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary
Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
47,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Dri-FIT-Kurzarmshirt für Damen
Bestseller
Nike One Relaxed
Dri-FIT-Kurzarmshirt für Damen
34,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Dri-FIT Longsleeve für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Relaxed
Dri-FIT Longsleeve für Damen
39,99 €
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT Lauf-Singlet für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Fast
Dri-FIT Lauf-Singlet für Herren
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Lauf-Singlet für Herren
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT-ADV-Lauf-Singlet für Herren
79,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-Kurzarmshirt mit schmaler Passform für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT-Kurzarmshirt mit schmaler Passform für Damen (Schwangere und Mütter)
44,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Damen
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Ärmelloses Dri-FIT-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Ärmelloses Dri-FIT-Oberteil für Herren
34,99 €
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Kurzarm-Fußballoberteil für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Strike
Kurzarm-Fußballoberteil für ältere Kinder
32,99 €
Nike Trophy23
Nike Trophy23 Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder
Nike Trophy23
Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder
19,99 €

Sommer-T-Shirts: hitzefrei durch den Tag

Bleib cool, trocken und frisch – unsere Sommer-Tops können bei deinem Pensum nämlich locker mithalten. Dank atmungsaktiver, locker geschnittener Designs kannst du dich selbstbewusst bewegen und selbst bei Hitze intensiv trainieren. Entdecke eine Vielzahl an Silhouetten, darunter klassische ärmellose Designs und Tanktops, die wie geschaffen sind für die Sommermonate. In puncto Farbe ist für jeden Geschmack etwas dabei – von klassischem Schwarz über neutrale Naturtöne bis zu kräftigen Farben, die den Spirit des Sommers widerspiegeln.


Keine Angst vorm Schwitzen


Und hier kommen unsere Sommer-T-Shirts mit Nike Dri-FIT Technologie ins Spiel. Dieses intelligente Material leitet den Schweiß von der Haut weg, damit er schnell verdunsten kann. So genießt du stets ein trockenes Tragegefühl – sogar dann, wenn du beim Training all-in gehst. Achte auch auf die gestickten Ösen unter den Armen, die die Luftzirkulation erhöhen und genau die Körperstellen kühlen, die am schnellsten erhitzen.


Performance auf Abruf


Lass dich beim Training durch nichts ablenken. Profitiere von einem superleichten Tragegefühl und entscheide dich für ein Sommer-Top aus Seersucker. Mit seiner leichten Struktur, die den Körper schneller abkühlen lässt, ist dieses weiche Material ideal für heiße Tage. Wer viel Wert auf eine optimale Luftzirkulation legt, liegt mit einem ärmellosen Sommer-Oberteil aus Mesh goldrichtig. Fans von softer Baumwolle haben außerdem reichlich Auswahl an luftigen Modellen für den Alltag. Baumwolle in schwerer Qualität fühlt sich wiederum etwas dicker an und eignet sich für alle, die in den kühleren Abendstunden trainieren wollen.


Immer flexibel bleiben


Bewege dich uneingeschränkt, egal, welche Challenge gerade auf dich wartet. Unser Sortiment umfasst Sommer-T-Shirts mit Zwickel unter den Armen, die dir mehr Bewegungsfreiheit geben, sodass du dich beliebig recken und strecken kannst. Ein relaxter Look ist dir besonders wichtig? Dann schau dir unbedingt unsere lässigen Oversized-Modelle an. Überschnittene Schultern und ein besonders lockerer Fit kreieren die ultimativ entspannte Silhouette, während das verlängerte Rückenteil für zusätzliche Abdeckung sorgt. Ein figurbetontes Cropped Sommer-Top verleiht dir hingegen eine dynamische Ausstrahlung und liegt zudem kaum spürbar auf der Haut.


Mühelos zu kombinieren


Die Sommer-Tops von Nike sind genauso vielseitig wie deine Persönlichkeit. Ein Wende-Shirt, das dir zwei Looks in einem schenkt, ist das perfekte Basic für dein Schönwetter-Training. Klassisch geschnittene T-Shirts sind so zeitlos wie praktisch, denn als typisches Layering-Piece können sie bei jeder Temperatur zum Einsatz kommen. Um dir das Layering zu erleichtern, wähle eine figurbetonte Silhouette. Doch ganz egal, für welchen Style du dich entscheidest: Die flachen Nähte minimieren das Scheuern auf der Haut und du kannst dich ungestört darauf konzentrieren, dein Bestes zu geben.


Beteilige dich an unserer Mission


Zum Schutz unseres Planeten müssen wir alle einen Beitrag leisten. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf unserer Oberteile für den Sommer auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Wir haben unser Ziel zwar noch nicht erreicht, sind aber auf dem besten Weg dorthin.