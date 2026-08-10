Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Accessoires & Ausrüstung

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Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
Frisch eingetroffen
Nike
Kinderrucksack (20 l)
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Nike
Nike Patch Lunchbag (4 l)
Frisch eingetroffen
Nike
Patch Lunchbag (4 l)
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Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap für Kinder
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Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap für Kinder
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Nike Academy Team
Nike Academy Team Kinder-Fußballrucksack (22 l)
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Kinder-Fußballrucksack (22 l)
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Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
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Nike
Kinderrucksack (20 l)
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Nike
Nike Rucksack (20 l, ältere Kinder)
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Rucksack (20 l, ältere Kinder)
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Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
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Kinderrucksack (20 l)
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Nike Classic
Nike Classic Kinderrucksack (16 l)
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Kinderrucksack (16 l)
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Nike
Nike Kinderrucksack
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Kinderrucksack
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Nike Brasilia
Nike Brasilia Kinderrucksack (18 l)
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Kinderrucksack (18 l)
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Nike JDI Rucksack
Nike JDI Rucksack Minirucksack (Kinder, 11 l)
Recyclingmaterialien
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Jordan
Jordan Floral Lace Crew-Socken (3 Paar, Kinder)
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Jordan
Jordan Beanie mit Bündchen für ältere Kinder
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Nike Guard Stay 2
Nike Guard Stay 2 Fußball-Band
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Nike Match Jr.
Nike Match Jr. Goalkeeper-Handschuhe (ältere Kinder)
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Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Knöchelsocken für Kinder (6 Paar)
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Nike Gym Club
Nike Gym Club Kindertasche (25 l)
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Kindertasche (25 l)
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Jordan
Jordan Crew-Socken mit gewelltem Rand (3 Paar, Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan
Crew-Socken mit gewelltem Rand (3 Paar, Kinder)
17,99 €
FC Barcelona 25/26
FC Barcelona 25/26 Nike Club Cap 5P 3R
Frisch eingetroffen
FC Barcelona 25/26
Nike Club Cap 5P 3R
22,99 €
Jordan
Jordan Diamond Crew-Socken (ältere Kinder, 3 Paar)
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17,99 €
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Handschuhe
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Handschuhe
29,99 €
Nike Charge
Nike Charge Fußball-Schienbeinschoner für Kinder
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Fußball-Schienbeinschoner für Kinder
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Nike Academy
Nike Academy Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)
27,99 €
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Crew-Trainingssocken für Kinder (6 Paar)
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Crew-Trainingssocken für Kinder (6 Paar)
24,99 €