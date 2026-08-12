Kleidung für den Schulanfang

Nike Club Rules
Nike Club Rules Oxford-Longsleeve-Oberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Club Rules
Oxford-Longsleeve-Oberteil (Herren)
99,99 €
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Herren-Tennishose
NikeCourt Heritage
Herren-Tennishose
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Skort für ältere Kinder (Mädchen)
44,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
+2
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
79,99 €
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Fleece-Jogger (Herren)
99,99 €
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
119,99 €
Nike Sportswear PrimaLoft®
Nike Sportswear PrimaLoft® Puffer-Jacke mit Therma-FIT-Technologie und lockerer Passform (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear PrimaLoft®
Puffer-Jacke mit Therma-FIT-Technologie und lockerer Passform (Herren)
149,99 €
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
59,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
64,99 €
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
Nike Sportswear Club
Herren-T-Shirt
24,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-Shirt für Herren
+1
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Nike Dri-FIT
Fitness-T-Shirt für Herren
32,99 €
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Tennis-Poloshirt für Herren
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NikeCourt Dri-FIT
Tennis-Poloshirt für Herren
44,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
69,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
59,99 €
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Knöchelsocken mit geteilten Zehen
Nike Everyday Plus „Rift“
Leichte Knöchelsocken mit geteilten Zehen
15,99 €
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
Nike Everyday Plus „Rift“
Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
15,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
49,99 €
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Bestseller
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
54,99 €

Schuloutfits: bequeme Essentials für aktive Kinder

Rüste den Nachwuchs bestens aus: Unsere Schulanfangs-Outfits sind perfekt für den Sportunterricht und darüber hinaus. Weiße T-Shirts aus schweißableitenden, schnelltrocknenden Materialien bleiben bei fordernden Trainingseinheiten frisch und bequem. Auch unsere Sportshorts sind leicht und atmungsaktiv, damit den Zielen der nächsten Generation keine Grenzen gesetzt sind. Kalter Tag? Weiche Hoodies und weit geschnittene Jogginghosen aus gebürstetem Fleece bieten kuschelige Wärme.


Selbstbewusst gekleidet


Ob aufstrebende Stars oder der erste Ballkontakt: Wir bei Nike sind der Ansicht, dass jedes Kind ein Recht auf Sport hat. Mit unserer Kleidung für die Schule meistern sie Sportunterricht, Training und Freizeitsport. Junior-Leichtathlet:innen werden unsere Tanktops und Leggings mit zusätzlichem Stretch lieben, weil sie ein sicheres Tragegefühl bieten. Schenke ihnen Leggings mit hohem Bund aus dehn- und strapazierfähigen Materialien, die verlässlich abdecken. Währenddessen helfen weiche Junior-Sport-BHs den Mädchen, selbstbewusst zu trainieren und ihr volles Potenzial zu entfalten.


Innovative Sportswear, die cool bleibt


In Sachen Kindersport haben wir unsere Hausaufgaben definitiv gemacht. Unsere Schulkleidung umfasst jede Menge Essentials mit innovativen Finishs, die die Körpertemperatur regulieren. Halte Ausschau nach Oberteilen, Shorts und Leggings mit der Nike Dri-FIT Technologie. Das bewährte Gewebe leitet Schweiß von der Haut ab und lässt ihn schneller verdunsten, um länger angenehm kühl und trocken zu bleiben. An kalten Tagen sind Jogginghosen und Hoodies aus gebürstetem Jersey hingegen die perfekte Wahl. So bleiben Kinder auf dem Sportplatz und abseits gemütlich warm.


Jacken für jeden Tag


Schulanfangskleidung von Nike bietet Komfort und Stil – auch lange nach der letzten Stunde. Wie wäre es mit Trainingsjacken? Perfekt für Lagenlooks und sie bieten reichlich Platz an Brust- und Armpartie. Die geschmeidigen Strickstoffe wärmen, ohne zu beschweren. Oder doch lieber eine leichte Jacke mit wasserabweisendem Finish? So sind die Kids bei Regen auf dem Spielfeld ebenso geschützt wie auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad. Wähle Styles mit der Nike Therma-FIT Technologie, die die natürliche Körperwärme der Kleinen reguliert und optimal für tiefere Temperaturen ist.


Ein Spiel nach den Stilregeln


Alle Athlet:innen müssen sich an die Spielregeln halten. Dank unserer Schuloutfits gelingt das mit ganz viel Stil. Ein schwarzes Badge mit dem ikonischen Nike Swoosh auf schwarzem Stoff lässt sich vielseitig kombinieren. Und da alle Versionen aus Premium-Materialien mit innovativen Finishs gefertigt sind, genießen die Träger:innen bequemste Bewegungsfreiheit.


Ein Punkt für unseren Planeten


Der Schutz unseres Planeten steht jeden Tag auf unserem Stundenplan. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wähle Kleidung für die Schule mit dem Label „Nachhaltige Materialien“, um uns zu unterstützen. Das Label bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.