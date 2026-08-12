Schuloutfits: bequeme Essentials für aktive Kinder
Rüste den Nachwuchs bestens aus: Unsere Schulanfangs-Outfits sind perfekt für den Sportunterricht und darüber hinaus. Weiße T-Shirts aus schweißableitenden, schnelltrocknenden Materialien bleiben bei fordernden Trainingseinheiten frisch und bequem. Auch unsere Sportshorts sind leicht und atmungsaktiv, damit den Zielen der nächsten Generation keine Grenzen gesetzt sind. Kalter Tag? Weiche Hoodies und weit geschnittene Jogginghosen aus gebürstetem Fleece bieten kuschelige Wärme.
Selbstbewusst gekleidet
Ob aufstrebende Stars oder der erste Ballkontakt: Wir bei Nike sind der Ansicht, dass jedes Kind ein Recht auf Sport hat. Mit unserer Kleidung für die Schule meistern sie Sportunterricht, Training und Freizeitsport. Junior-Leichtathlet:innen werden unsere Tanktops und Leggings mit zusätzlichem Stretch lieben, weil sie ein sicheres Tragegefühl bieten. Schenke ihnen Leggings mit hohem Bund aus dehn- und strapazierfähigen Materialien, die verlässlich abdecken. Währenddessen helfen weiche Junior-Sport-BHs den Mädchen, selbstbewusst zu trainieren und ihr volles Potenzial zu entfalten.
Innovative Sportswear, die cool bleibt
In Sachen Kindersport haben wir unsere Hausaufgaben definitiv gemacht. Unsere Schulkleidung umfasst jede Menge Essentials mit innovativen Finishs, die die Körpertemperatur regulieren. Halte Ausschau nach Oberteilen, Shorts und Leggings mit der Nike Dri-FIT Technologie. Das bewährte Gewebe leitet Schweiß von der Haut ab und lässt ihn schneller verdunsten, um länger angenehm kühl und trocken zu bleiben. An kalten Tagen sind Jogginghosen und Hoodies aus gebürstetem Jersey hingegen die perfekte Wahl. So bleiben Kinder auf dem Sportplatz und abseits gemütlich warm.
Jacken für jeden Tag
Schulanfangskleidung von Nike bietet Komfort und Stil – auch lange nach der letzten Stunde. Wie wäre es mit Trainingsjacken? Perfekt für Lagenlooks und sie bieten reichlich Platz an Brust- und Armpartie. Die geschmeidigen Strickstoffe wärmen, ohne zu beschweren. Oder doch lieber eine leichte Jacke mit wasserabweisendem Finish? So sind die Kids bei Regen auf dem Spielfeld ebenso geschützt wie auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad. Wähle Styles mit der Nike Therma-FIT Technologie, die die natürliche Körperwärme der Kleinen reguliert und optimal für tiefere Temperaturen ist.
Ein Spiel nach den Stilregeln
Alle Athlet:innen müssen sich an die Spielregeln halten. Dank unserer Schuloutfits gelingt das mit ganz viel Stil. Ein schwarzes Badge mit dem ikonischen Nike Swoosh auf schwarzem Stoff lässt sich vielseitig kombinieren. Und da alle Versionen aus Premium-Materialien mit innovativen Finishs gefertigt sind, genießen die Träger:innen bequemste Bewegungsfreiheit.
Ein Punkt für unseren Planeten
Der Schutz unseres Planeten steht jeden Tag auf unserem Stundenplan. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wähle Kleidung für die Schule mit dem Label „Nachhaltige Materialien“, um uns zu unterstützen. Das Label bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.