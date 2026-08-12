Atlético de Madrid Auswärtstrikots 2026/27: Trage deine Teamfarben mit Stolz
Mit unserem neuen Atlético de Madrid Away-Trikot kannst du dein Lieblingsteam stilvoll anfeuern. Optimal ausgerüstet bist du mit dem Atlético de Madrid Trikot für Auswärtsspiele, Shorts und passenden Stutzen aus unserem Sortiment an High-Performance-Modellen. Die Shorts und Trikots bestechen durch authentische Designdetails wie das gewebte Wappen, das von unserem kultigen Swoosh veredelt wird. Natürlich fühlen sich diese Modelle genauso gut an, wie sie aussehen. Dank der kühlenden Nike Aero-FIT Technologie zirkuliert die Luft zwischen Stoff und Haut besser – damit du konzentriert und frisch bleibst. Die elastischen Materialien passen sich deinen Bewegungen beim Laufen, Dribbeln und Toreschießen an.
Feuere deine Mannschaft im Stadion, von zu Hause oder auf dem Spielfeld im bequemen Atlético de Madrid Away-Shirt von Nike an. Wähle die Standard-Passform für ein entspanntes, leichtes Tragegefühl oder Slim Fit-Designs für einen maßgeschneiderten Look. Kleine Fans können mit unseren Junior-Atlético de Madrid Away-Jersey ihrer Lieblingsmannschaft zujubeln oder sich direkt selbst in diesen leichten, atmungsaktiven Trikots auf dem Spielfeld austoben. Sie fühlen sich superweich auf der Haut an und dank des bequemen elastischen Bunds verrutschen die Shorts nicht, wenn die Minifußballerinnen und -fußballer mal so richtig sprinten.
Wir alle müssen zum Erhalt unseres Planeten beitragen und das ist genau das, was wir beabsichtigen zu tun. Um unser „Move to Zero“-Projekt zu unterstützen, halte also Ausschau nach Artikeln mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Die Atlético de Madrid Auswärtstrikots und -shorts sind aus recycelten Materialien gefertigt. Polyester wird beispielsweise aus Plastikflaschen gewonnen, die somit nicht auf dem Müll landen. All dies gehört dazu, um unser „null Abfall und null Emissionen“-Ziel zu erreichen.