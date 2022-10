Wir stellen vor: Leticia

Die engen Räume und die verschiedenen Untergründe von São Paulo machen Präzision und eine bewegliche Spielweise so wichtig. Leticia gewinnt dank ihres perfekten Ballgefühls und ihrer schnellen Bewegungen. "Wenn ich auf der Straße spiele, möchte ich den Ball immer an meinem Fuß spüren. Präzision führt irgendwann zu einem echten Flow. Und wenn das Spiel in einer Sackgasse steckt, weil sich Angriff und Verteidigung in beiden Teams die Waage halten, kann Beweglichkeit entscheidend sein."