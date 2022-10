Vor dreiunddreißig Jahren machte Nike die Air-Dämpfung mit dem Air Max zum ersten Mal sichtbar und setzte damit neue Maßstäbe. In dieser Saison stellen wir Athleten, Künstler und beeindruckende Menschen vor, die ebenfalls die Welt um sich herum verändern.

Jungen Athleten wird oft gesagt, dass sie, um Erfolg zu haben, in die Fußstapfen ihrer Helden treten müssen. Doch Naomi Osaka will ihren eigenen Weg gehen. So wurde sie vom No-Name im Tennis zu einer der besten Spielerinnen der Welt. "Ich bin bis hierher gekommen, indem ich immer ich selbst geblieben bin. Und das sollte ich auch weiter so machen", erklärt Naomi.