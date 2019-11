Als Kind und Jugendliche kämpfte Asa Mohammed mit Wut und Feindseligkeit, aber konnte diese Gefühle nicht in Worten ausdrücken – bis sie das Tanzen entdeckte.

Als Kind nahm sie Tanzunterricht und probierte eine Vielzahl von Tanzrichtungen von Ballett bis Hip-Hop aus. Aber erst in der The Movement Factory, einem Tanzstudio in der Nähe von Peckham in London, fand sie einen Ort, an dem sie ihr Talent entfalten konnte. Dort erkannte sie auch, dass sie anderen helfen konnte, neue Wege zu finden, um sich auszudrücken.