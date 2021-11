Wie viele Kalorien sollte ich pro Tag verbrennen?

Dein Körper ist eine Maschine, die Kalorien verbrennt. Die Anzahl an Kalorien, die du am Tag verbrennst, hängt von mehreren Faktoren ab. Manche liegen in deiner Hand, manche nicht. Wenn du mehr Kalorien verbrennen möchtest, um Gewicht zu verlieren oder ein gesundes Körpergewicht zu halten, kann es hilfreich sein, mehr darüber zu lernen, wie dein Körper sowohl im Ruhezustand als auch während des Trainings Kalorien verbrennt.

Durchschnittliche Anzahl an verbrannten Kalorien pro Tag

Dein Körper wandelt das Essen, das du zu dir nimmst, in Energie um. Diese Energie wird für deine täglichen Aktivitäten aufgewendet – ob du willst oder nicht. Dieser Prozess nennt sich Stoffwechsel. Die Energie, die dein Körper verbraucht, und die in deinem Essen enthalten ist, wird in Kalorien gemessen. Eine Kalorie ist einfach eine Wärmeeinheit.

Es gibt bestimmte Faktoren, die die Anzahl an Kalorien, die du am Tag verbrennst, oder deinen Kalorienverbrauch beeinflussen können.

Geschlecht: Gewöhnlich verbrennen Männer mehr Kalorien als Frauen.

Denke daran, dass keiner dieser Faktoren unabhängig von den anderen wirkt. Ein Beispiel: Obwohl Männer gewöhnlich mehr Kalorien verbrennen als Frauen, kann ein Mann auch weniger Kalorien als eine Frau verbrennen, wenn er viel sitzt, die Frau sich hingegen viel bewegt. Eine ältere Person verbrennt möglicherweise mehr Kalorien als eine junge Person, wenn letztere klein ist und keinen Sport treibt, die ältere Person hingegen mehr Muskeln hat und regelmäßig Sport treibt.

Generell verbrennen Frauen gewöhnlich 2.000 Kalorien am Tag und Männer um die 2.500 Kalorien. Diese Zahlen werden oft angegeben, um eine ungefähre Nahrungsaufnahme zum Halten des Gewichts festzulegen. Aber diese Angaben können deutlich variieren. Die Anzahl an Kalorien, die du am Tag verbrennst, hängt von physischen Faktoren und deinem Lebensstil ab.