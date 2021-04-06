Wie das Muskelgedächtnis den Fortschritt beschleunigt

Mobergs Team biopsierte auch die Muskeln der Teilnehmenden sowohl direkt im Anschluss an das zehnwöchige Training als auch fünf Monate nach dem letzten Workout. Im trainierten Bein fanden sie größere Mengen an Gen- und Proteinmarkern, von denen angenommen wird, dass sie mit der Muskelgesundheit, dem Muskelwachstum und der muskulären Ausdauer zusammenhängen, was eine Erklärung für die Beinkraft sein könnte.



Gehirn und Muskeln scheinen also zusammenzuarbeiten, so Moberg. Dein Gehirn speichert die motorischen Fähigkeiten und deine Muskeln halten an an strukturellen Veränderungen fest, was dir helfen kann, verlorene Kraft schneller wiederaufzubauen.



Diese Erkenntnis ist jetzt allerdings kein Grund, deine Kurzhanteln einzulagern. Nach wie vor kann die Dekonditionierung bereits einige Wochen nach der Trainingspause beginnen, obwohl die Auswirkungen vor allem von der Art der Aktivität und deinem Fitnesslevel vor dem Detraining abhängen. Bei den meisten Menschen geht die aerobe Kapazität innerhalb einer Woche leicht zurück, erklärt Milton. Die aufgebaute Kraft hingegen nimmt langsamer ab, was sich bei jedem anders bemerkbar macht. Doch ganz gleich, ob du eine Woche oder fünf Monate nicht trainiert hast: "Wenn du früher bereits trainiert hast, wirst du höchstwahrscheinlich nicht wieder komplett bei null anfangen müssen", so Milton. "Du befindest dich jetzt irgendwo zwischen deinem höchsten Fitnesslevel und deinem ursprünglichen Anfangszustand." Es könnte also schlimmer sein.



Die Erkenntnisse sollten dich aber auch nicht dazu verleiten, gleich wieder aufs Ganze zu gehen, wenn du deine Fitnessroutine wieder aufnimmst. Tu dir selbst einen Gefallen und lass es in den ersten Sessions oder Wochen etwas unter dem Level angehen, auf dem du aufgehört hast. "Selbst ein sehr gut trainierter Mensch wird wieder auf einem niedrigeren Niveau einsteigen müssen. Er ist wahrscheinlich nur schneller in der Lage, den Trainingsrückstand aufzuholen, als jemand, der weniger intensiv trainiert hat", erklärt Milton. Verlang dir also nicht direkt wieder frühere Höchstleistungen ab, um Verletzungen oder Übertraining zu vermeiden.



Und auch wenn sich Sport nach einer langen Pause vielleicht noch nicht großartig anfühlt oder cool aussieht, ist es doch motivierend zu wissen, dass man nach einer Trainingspause von wenigen Monaten oder sogar Jahren nicht wieder ganz von vorne anfangen muss und vielleicht schnellere Fortschritte macht als damals. Vergiss allerdings nicht, dich dafür bei deinem Gehirn – und deinen Muskeln – zu bedanken.