Wettkampfgeist fördern

Auch Mädchen bewegen sich gern und geben dabei alles. Auch wissenschaftlicher Umfragen bestätigen: Drei Viertel der befragten Mädchen gaben an, dass sie im Sport vor allem am Wettkampf Spaß haben. Sie spielen gern in Teams, bei denen sowohl das Gewinnen als auch der Spaß im Vordergrund stehen. Wir wissen, dass Mädchen nicht schwächer sind und sich nicht öfter verletzen als Jungen. Sie wollen vor allem spielen.

Das bedeutet nicht, dass du bei jedem Training ein intensives Übungsspiel veranstalten oder Punkte zählen musst. Es bedeutet aber, dass du ihnen bei freundschaftlichen Wettkämpfen wichtige Fähigkeiten beibringen solltest.

Die besten Spiele sind die, bei denen sich die Kinder möglichst die ganze Zeit über bewegen. Spiele, die Kommunikation, Teamwork, Problemlösung und Bewegungen schulen, sind optimal. Hier findest du eine Liste einfacher Aktivitäten, die Spaß machen, diese Konzepte vermitteln und bei denen sich Mädchen spielerisch bewegen können.