Weniger sitzen, mehr dehnen

Fast jeder, mit dem ich arbeite – von Hobbyathleten bis hin zu den Profis – hat diverse Probleme mit Po und Hüfte, die auf zu viel Sitzen zurückzuführen sind. Erinnere dich daran, für welche Aktivitäten unser Körper vor Jahrtausenden ausgelegt und benutzt wurde: Der Mensch war den ganzen Tag unterwegs auf Nahrungssuche. Jetzt sitzen wir meistens – und zurzeit noch mehr als sonst. Da sind körperliche Beschwerden vorprogrammiert.



Das Beste, wie du stundenlangem Sitzen entgegenwirken kannst: Erhöhe die Beweglichkeit der betroffenen Körperbereiche, damit sie flexibel bleiben, und mach jeden Abend 20 Minuten lang diese Dehnungsübungen.