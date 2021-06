Was sind Benchmark-Workouts – und wie setzt du sie richtig ein?

So stellst du dein Benchmark-Workout zusammen

Es gibt drei verschiedene Zeitpunkte beim Training, die perfekt für Benchmark-Workouts sind, so Frost: Am Anfang oder wenn du nach einer Pause neu einsteigst (um die Ausgangsbasis zu ermitteln), wenn du schon eine Weile trainierst (um Fortschritte zu erkennen) und wenn du dich in einem bestimmten Bereich verbessern möchtest (um selbst die kleinsten Fortschritte mitzuverfolgen).



Egal, warum du einen Benchmark-Test machst: Um optimal davon zu profitieren, solltest du dich an drei Grundregeln halten. Erstens: Geh auf jeden Fall an deine Grenzen. Zweitens: Protokolliere bei jedem Durchlauf deine Werte (Zeit, Wiederholungen, Gewicht, je nachdem was du testen möchtest). Und Drittens: Ändere dein Training anschließend nicht. "Es geht darum, deine Fähigkeiten zu testen", erläutert Frost. "Und um die möglichst genau zu ermitteln, solltest du alles so lassen, wie es ist. Protokolliere deine Werte und achte auf Kontinuität."



Wenn du einen bestimmten Ausdaueraspekt oder eine bestimmte Fähigkeit trainieren möchtest, solltest du genau diesen Aspekt in dein erstes Benchmark-Workout einbauen, erklärt Frost. Wenn du zum Beispiel in drei Monaten den Kilometer in unter 6 Minuten laufen möchtest, solltest du beim Benchmark-Training ermitteln, wie schnell du den Kilometer im Moment läufst. Wenn du in sechs Monaten 10 Klimmzüge hintereinander schaffen willst, finde beim Benchmark-Workout heraus, wie viele es derzeit sind. Wenn man berücksichtigt, dass es normalerweise sechs Wochen dauert, bis physische Veränderungen spürbar werden, empfiehlt Clayton, alle ein bis drei Monate einen Benchmark-Test zu machen.



Wenn du deine allgemeine Fitness ermitteln möchtest, wird es etwas komplizierter, denn dann müssen mehrere Elemente berücksichtigt werden. In diesem Fall solltest du in dein Benchmark-Workout komplexe Übungen einbauen, die mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig aktivieren. Außerdem, empfiehlt Clayton, solltest du möglichst viele der grundlegenden Bewegungsmuster Hocken, Beugen, Spreizen, Drücken, Ziehen und Heben abdecken. Wenn du deine Muskelausdauer verbessern möchtest, schlägt Frost diese Abfolge vor: 100 Air Squats, 50 Sit-ups und 25 Push-ups, alles so schnell wie du kannst. Wenn du insgesamt kräftiger werden möchtest, mach zum Beispiel Squats, Deadlifts, Bench Presses und Rows mit Gewichten, die eine Herausforderung für dich bedeuten, mach aber weniger Wiederholungen in einer bestimmten Zeit. (Wenn du es dir noch nicht zutraust, dein eigener Coach zu sein, findest du in der Nike Training Club App einige gute Benchmark-Workouts.)



Natürlich sollte dein Training nicht nur aus Benchmark-Tests bestehen, betont Clayton. Ein ganzheitliches Programm dreht sich nicht ausschließlich um die Trainingsziele, also zum Beispiel um Laufen oder Klimmzüge, sondern nimmt auch Bereiche und Muskelgruppen in den Blick, die diese Bewegungen unterstützen, beispielsweise die Stärkung von Core und Gesäß bei Läufern oder Rudern und Grifftraining für Klimmzüge. So wirst du auch beim zweiten, dritten und sogar beim zehnten Benchmark-Workout (es gibt keine Grenze nach oben) weiter Fortschritte erzielen können.