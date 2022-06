Was ist Wellnessmusik und kann sie dich gesünder machen?

MRT-Aufnahmen zeigen, dass sich Wellness-Musik positiv auf verschiedene Teile des Gehirns auswirkt, insbesondere auf das limbische System. "Dieser Bereich, der als emotionales Zentrum des Gehirns bekannt ist, steht in Verbindung zu anderen Teilen des Gehirns, die unseren Blutdruck, unsere Herz- und Atemfrequenz sowie unsere Emotionen steuern", so Dr. Veena Graff, Assistenzprofessorin für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der University of Pennsylvania. Mit anderen Worten: Wenn du Wellness-Musik hörst, sagt dein Gehirn deinem Körper, dass es Zeit ist, zur Ruhe zu kommen.



Generell regt Musik die Ausschüttung von Neurotransmittern wie Dopamin und anderen Endorphinen an, die Stressmarker entweder erhöhen oder senken können. "Das ist der Grund, warum bestimmte Songs Erinnerungen wecken, uns glücklich, traurig oder wütend machen, uns helfen, ruhiger zu werden oder uns einen Energieschub geben", erklärt Graff. Wenn diese Stressmarker gesenkt werden, "kann man in einen tiefen, entspannten Zustand kommen, der als veränderter Bewusstseinszustand bekannt ist – dieses schöne, warme, kuschelige Gefühl des Wegdriftens, das man kurz vor dem Einschlafen oder beim Aufwachen hat", so Cooper. Dieser Zustand fühlt sich nicht nur gut an, sondern "damit sind auch verschiedene potenzielle gesundheitliche Vorteile verbunden, einschließlich einer positiven Stimmung und einer Verringerung von Angstzuständen, Muskelverspannungen und Schmerzen", fügt sie hinzu.



Je mehr "Vitamine" ein Musiktrack hat, desto mehr senkt er Stress- und Entzündungsmarker, sagt Graff, die bei Forschungen herausfand, dass Musikmedizin zur Beruhigung von Patienten vor einer Operation genauso hilfreich sein kann wie Meditation. Zu den Top-Vitaminen gehören ein Tempo um die 60 bis 80 bpm, minimale Perkussion, reine Instrumentalklänge (also keine Stücke mit Songtexten) und möglichst gleichförmige, sanfte Klänge, erklärt sie. (Also kein Indie-Sound, sondern eher klassische Musik und Musik für Yoga.) Sie alle helfen deinem Gehirn und Körper, vom Kampf-oder-Flucht-Modus in den Entspannungsmodus zu wechseln.



Einige Klangvitamine, beispielsweise wenn der Beat eines Musikstücks allmählich immer langsamer wird, können sogar unmittelbar die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck des Zuhörenden verlangsamen – das zeigt sich bei einem von Coopers eigenen Musikstücken. "Es wurde im Mindlab an der University of Sussex getestet und als extrem effektive Entspannungshilfe erachtet. So effektiv, dass es hieß, die Leute sollten, falls sie dieses Lied im Auto hören würden, besser rechts ranfahren", sagt sie.



Noch stehen wir erst am Anfang des Verständnisses, wie wirksam Musikmedizin sein kann, bemerken beide Expertinnen. Mit immer fortschrittlicheren Technologien wie Fitness-Trackern können Forscher:innen beispielsweise Herzfrequenz und Blutdruck von Personen messen, die gerade Wellness-Musik hören. So lässt sich herausfinden, welche Klangvitamine die besten Effekte hervorrufen. Mithilfe dieser Klangvitamine kann dann eine bestimmte Wirkung wie Schlaf, Ruhe oder Muskelregeneration nach dem Training ausgelöst werden.