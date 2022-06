Was ist ein Basisschicht-Shirt?

Das Tragen mehrerer Kleiderschichten, die nicht fürs Training bestimmt sind, kann zu schwerer, durchgeschwitzter Kleidung führen, die deine Bewegungsfreiheit einschränkt und dich letztlich ausbremst.

Aus Baumwolle gefertigte T-Shirts absorbieren beispielsweise Schweiß und Feuchtigkeit, und schließen kalte Luft ein.Baselayer sind dagegen aus feuchtigkeitsableitenden Materialien gefertigt, die außerdem schnell trocknen.

Laut der US-Behörde Centers for Disease Control and Prevention leitet Wasser Wärme 25-mal schneller vom Körper weg als Luft. Schweißdurchtränkte Kleidung führt somit also zu einem schnellen Verlust von Körperwärme.Bei extrem kaltem Wetter kann das folglich das Risiko einer Unterkühlung erhöhen.

Ein von Best Hiking durchgeführter Vergleich verschiedener Baselayer-Stoffe hat gezeigt, dass Polyester nur etwa 0,4 Prozent seines Eigengewichts an Wasser aufnimmt.Das bedeutet, dass es schnell trocknet und Schweiß ableitet, was es zu einem perfekten Material für Basisschichten macht.