Was genau ist eine Massagepistole? Und brauchst du sie?

Schauen wir uns zunächst an, wie eine Massagepistole funktioniert: Ein kleiner Motor mit Batterie treibt einen Massagekopf aus Gummi und/oder Schaumstoff an und erzeugt kurze, immer wiederkehrende Stöße, je nach Gerät bis zu 40 pro Sekunde. Dabei trifft der Massagekopf den Muskel sanft aber intensiv. Das Ganze nennt man perkussive Therapie.



"Wir glauben, dass durch die perkussive Therapie Verklebungen im Bindegewebe, den sogenannten Faszien, verflüssigt werden", erklärt Paul Helms, ausgebildeter Masseur und Gründer von Helms Performance in St. Louis und Philadelphia. Er setzt die Massagepistole gerne bei Sportlern ein. "Die Faszien um die Muskeln werden gelockert und die Muskeln fühlen sich geschmeidiger an."



Wahrscheinlich gibt es auch einen neurologischen Effekt. "Wenn du einen Muskel massierst, löst er sich nicht sofort. Vielmehr werden durch die Stöße sensorische Neuronen in den Muskelfasern aktiviert. Sie erkennen eine höhere Muskelspannung und senden ein Signal an das Gehirn. Das Gehirn wiederum veranlasst daraufhin den Muskel, sich zu lockern", erläutert Helms.