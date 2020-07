Eine wissenschaftlich nachgewiesene erfolgreiche Methode, den unteren Rücken und Oberschenkelrückseite zu lockern

Die Effektivität dieses Regenerationshilfsmittels ist allerdings schwer zu beweisen. Es gibt nur wenige wissenschaftliche Belege, die zeigen, wie man eine Faszienrolle verwenden sollte, um am besten davon zu profitieren. Gerade die vielen unterschiedlichen Größen und Schaumstoffdichten machen eine solche Bewertung sehr schwer. Aber eine kürzlich von Porcari durchgeführte Studie belegt, dass es auf jeden Fall einige Vorteile gibt. Das gilt vor allem bei Verspannungen im unteren Rücken und in der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Diese sogenannte hintere Kette verläuft vom Rücken über Hüfte und Oberschenkel bis in die Knie und bereitet oft durch langes Sitzen oder übermäßiges Training Probleme. (Du fällst bestimmt in eine der beiden Kategorien, oder nicht?)



Während der 6-wöchigen Studie massierten sich 20 Männer und Frauen freiwillig 3-mal in der Woche 15 Minuten lang mit einer festen Faszienrolle (14 cm Durchmesser, 30 cm lang). Sie rollten den unteren Rücken, den Po, die vorderen Oberschenkel, die IT-Bänder, die Waden und die hinteren Oberschenkel jeweils 20 Sekunden lang und wiederholten dieselbe Reihenfolge 3-mal. Das macht insgesamt 60 Sekunden Faszienmassage auf jeder Seite.



Am Ende der 6 Wochen hatte sich der Bewegungsradius der Teilnehmer bei einem Dehntest im Sitzen (Sit-and-Reach-Test), den du schon aus dem Sportunterricht kennst, durch die Faszienmassage um 5 cm verbessert. "Vor allem der untere Rücken und die hintere Oberschenkelmuskulatur sind wesentlich flexibler geworden", so Porcari.



Deine hinteren Oberschenkelmuskeln strecken deine Hüfte und beugen deine Knie. Gleichzeitig stabilisieren sie Core und Becken. Wenn sie verspannt sind, ziehen sie sich zusammen und verkürzen, was zu einer schmerzhaften Kettenreaktion führt. "Eine verkürzte hintere Oberschenkelmuskulatur zieht das Becken am Rücken nach unten. Das wiederum setzt die Muskulatur am unteren Rücken unter Spannung und verursacht Rückenschmerzen", erklärt Porcari. Und mit solchen Schmerzen machen Laufen, Kniebeugen oder auch nur das Heben einer Einkaufstasche keinen Spaß.