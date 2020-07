So überlistest du dein Gehirn für besseren Schlaf

Ausgeschlafen zu sein, hilft natürlich auch dem Kopf – darüber besteht kein Zweifel. Laut Studienautorin Dr. Rosalba Hernandez, Associate Professor an der School of Social Work der University of Illinois at Urbana-Champaign, kommt es dabei zu einer Wechselwirkung: "Je mehr wir schlafen, desto stärker profitiert die körperliche und seelische Gesundheit."



Außerdem scheint vieles daran reine Kopfsache zu sein. Nur weil wir glauben, wir hätten nicht gut geschlafen, muss das noch lange nicht heißen, dass es so war. In Hernandez' erster Studie beurteilten die Teilnehmer ihren Schlaf ausschließlich selbst. Bei der zweiten Studie wurde zudem die Schlafmotorik mithilfe eines kleinen Geräts von ihrem Team analysiert und das Ergebnis war plötzlich nicht mehr ganz so schwarz-weiß. Die Forscher stellten fest, dass die Schlafqualität bei manchen Teilnehmern, die ihren Schlaf selbst als schlecht beurteilten, eigentlich ganz gut war. "Pessimisten, die laut eigener Aussage nicht gut schlafen, schlummern aber tatsächlich die gesamte Nacht friedlich vor sich hin", so Hernandez.



Dr. Christopher Winter, Facharzt für Neurologie mit Schwerpunkt Schlaf im Leistungssport, hat dafür eine Erklärung: "Wie wir unseren Schlaf einschätzen, ist wichtiger, als wie er tatsächlich war." Eignen wir uns eine positive Denkweise an, indem wir beispielsweise unseren Fokus auf die drei Stunden richten, die wir durchgeschlafen haben, und die eher unruhigen außer Acht lassen, kann das dazu beitragen, dass wir uns ausgeschlafener fühlen. Dieser zuversichtliche Ansatz stärkt den optimistischen Denkprozess, was uns das nächste Mal beim Schlafen helfen kann.