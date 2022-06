Trainerin Courtney Banghart erklärt, was du tun kannst, wenn du ausgeschlossen wirst

"Wenn du Teil eines Teams bist", sagte ich ihnen, "musst du zwei Dinge tun. Du musst mit Bedacht sprechen und mit Bedacht zuhören." Also gingen wir im Kreis herum und teilten einander mit, was wir dachten und fühlten. Jede verwendete "ich"-Sprache, wie "Ich fühle das" oder "Ich habe das erlebt". Und niemand war Zuschauer. Wir teilten unsere Erfahrungen miteinander, eine nach der anderen.



Beim nächsten Spiel kniete fast die Hälfte der Mannschaft. Und wir alle fühlten uns immer noch verbunden, obwohl wir unterschiedliche Ansichten hatten. Wir waren alle Teil dieses unbequemen Themas. Wir waren miteinander verwundbar. Wir wussten, woher jede von uns kam, und wir ließen uns nicht von unseren Unterschieden trennen. Ein schwieriges Gespräch kann ein Team näher zusammenbringen, anstatt es auseinanderzutreiben. Ich habe gesehen, dass es immer wieder passiert. Ich wünschte, ich könnte mehr Geschichten erzählen, aber die müssen in der Umkleidekabine bleiben.



Zurück zu deiner Situation. Es ist offensichtlich, dass ein ernstes Gespräch stattfinden muss. Aber ich werde dich nicht bitten, es zu beginnen. Einen 17-Jährigen zu bitten, sich in diesem Umfeld zurechtzufinden, ist einfach nicht fair. Jemanden, der basierend auf rassistischen Vorurteilen ausgeschlossen wird, um eine Problemlösung zu bitten, ist ganz besonders unfair.



Ich möchte dich bitten, dass du deine Coaches miteinbeziehst. Sie sind da, um dich zu unterstützen, vor allem in solch einer Situation. Du musst den mutigen ersten Schritt tun, um sie wissen zu lassen, was los ist und wie du dich fühlst. Wenn sie halbwegs kompetent sind, werden sie in Aktion treten. Ich weiß, wenn jemand in meinem Team andere Spieler:innen ausschließt, würde ich es so schnell wie möglich ansprechen wollen.



Natürlich besteht immer die Gefahr, dass dein Trainer an dieser Stelle versagt. Wenn das der Fall ist, kann ich dich zumindest daran erinnern: Es gibt Teams da draußen, die Vielfalt feiern. Es gibt Teams, in denen die Spieler einander mögen und vertrauen. Und ich glaube, dass du früher oder später Teil eines solchen Teams sein wirst. Du hast es verdient.



Coach Banghart