Trainer Joelle D’Fontaine erklärt, warum jeder tanzen sollte

Tanzen ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für die Seele. Das ist etwas, was der Nike Trainer und Choreograf Joelle D’Fontaine aus erster Hand gelernt hat, als er mehr oder weniger zufällig bei einer Tanzaufführung in einem Nachtclub für Homosexuelle mitwirkte. Er verliebte sich so sehr in die Kunstform, dass er seinen Bürojob kündigte, um in Vollzeit als Tanzlehrer zu arbeiten. In dieser Episode von "Trained" springt Jaclyn Byrer – ausgebildete Personal Trainerin, Ernährungsberaterin und Spezialistin für Verhaltensveränderung – für unseren Host Ryan Flaherty ein, der gerade im Vaterschaftsurlaub ist. Die Nike Expertin in Sachen Wellness und Fitness spricht mit dem Gründer des At Your Beat-Tanzstudios darüber, wie uns Tanzen dabei helfen kann, unsere Ängste zu überwinden, Körper und Geist in Einklang zu bringen und das Leben zu genießen. Außerdem zeigt uns Joelle anhand von ein paar Tipps, wie wir Fitness integrativer gestalten können.