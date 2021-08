Der Tennisplatz Bunabhainneadar

Die Isle of Harris gehört zur Inselkette der Äußeren Hebriden vor der Westküste Schottlands. Hier leben an die 20.000 wind- und wetterfeste Insulaner – und etwa 50.000 noch wind- und wetterfestere Schafe. Als im wahrsten Sinne des Wortes eng verwobene Gemeinschaft produzieren Menschen und Tiere auf der Isle of Harris den weltberühmten, handgewebten Harris-Tweed.



Wenn du die Augen schließt, kannst du das Rauschen der Meereswellen hören, das Blöken der Schafe, das über die Heidehügel schallt … und den Jubel der Einheimischen bei einem Matchball. Im krassen Gegensatz zu dieser uralten, einsamen Weite findet man auf der Isle of Harris nämlich auch den abgelegensten Tennisplatz Großbritanniens, wenn nicht der ganzen Welt: den Bunabhainneadar (sprich: Buuna-wen-ädder) Tennis Court. Für die abgeschiedene Inselgemeinschaft, in der es Social Distancing schon lange vor der Pandemie gab, ist er zu einem lebenswichtigen Ort geworden.



Der Platz selbst bringt gerne mal den Verkehr zum Stocken – wenn es denn Verkehr gibt. Ein paar Touristen steigen aus ihrem Mietwagen aus, um Fotos zu machen. "Was denn?", lacht Mike Briggs, 65, und winkt ihnen vom Kunstrasen aus zu. "Noch nie einen Tennisplatz gesehen?"