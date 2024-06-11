Der Tatum 2 Schuh ist eine Hommage an Jayson Tatums lässigen Spielstil

Fans von Jayson Tatums mühelosem Spiel haben einen neuen Grund zur Freude. Der Tatum 2 Basketballschuh baut auf dem leichten Design des Tatum 1 auf und bietet verbesserte Designmerkmale und einen markanten, neuen Look.

"Für mich repräsentiert dieser zweite Schuh meine Entwicklung und mein Wachstum als Spieler", so Tatum.

Die Konstruktion des Schuhs basiert auf der Bewegung und den Emotionen auf dem Court, wie sie sich im Design der Jordan Brand Basketballschuhe stets wiederfinden. Er passt perfekt zum Spielstil des Basketball-Superstars und zu den Anforderungen von Athlet:innen, die genauso gute Leistungen bringen wollen wie er. Tatums Durchhaltevermögen auf dem Platz und seine Beständigkeit als Top-Spieler waren ausschlaggebend für das Design. Dazu gehört das durchgehende, integrierte Nike Air Strobel-Element, das dazu beiträgt, den Aufprall zu minimieren.

Der Tatum 2 repräsentiert nicht nur sein Selbstvertrauen und seinen mühelosen Spielstil, sondern auch Tatums persönlichen Style. "Jaysons gelassene Art, mit schwierigen Situationen umzugehen, hat uns inspiriert. Er vermittelt uns das Gefühl, dass wir uns keinen Druck machen müssen. Und jede Person, die den Tatum 2 trägt, soll genau das fühlen", sagt Bryant Klug, Senior Footwear Designer bei Jordan Brand.

Tatums zweiter Signature-Schuh ist leicht und schon jetzt ein Klassiker in der Reihe. Das Obermaterial besteht aus einer Reihe von großen Schaumstoff- und Textilkammern, die strategisch um die Bereiche des Fußes platziert sind, die beim Basketballspiel hohem Druck ausgesetzt sind. Der hohe Schaumstoffrahmen, der die Kammern umgibt, stabilisiert den Fuß bei Bewegungen in alle Richtungen, ohne die Mobilität oder das Bewegungsgefühl einzuschränken. Die leichte Außensohle mit modifiziertem Fischgräten-Traktionsmuster bietet zusätzliche Abdeckung an den entscheidenden Stellen.

Style war für das Design des Schuhs ebenso wichtig wie Funktion. Die großen Schaumstoff-Pods und die auffälligen Farben erinnern an den verspielten Look der Basketballschuhe der 90er. Auf der Rückseite des Schuhs sind Tatums Logo und seine Spielernummer abgebildet. Zudem finden sich Zitate, die für ihn eine persönliche Bedeutung haben — sie unterstreichen seinen Glauben an sich selbst sowie seine Hingabe für seine Familie, darunter "Find a Way" und "Like Father, Like Son".

Fünf Colorways, darunter “Denim” (aus nachhaltigeren Materialien), "Sidewalk Chalk", "Vortex", "Legacy" und "Momma's Boy", sind für Damen und Herren in ganzen und halben Größen erhältlich. Jeder Style ist mit markanten Designs in Pastell- oder Neontönen ausgestattet und repräsentiert einen einzigartigen Aspekt von Tatums Spiel, seinem Privatleben oder seinen Charakterzügen. So bezieht sich zum Beispiel "Vortex" auf seine Fähigkeit, auch unter Druck gelassen zu bleiben, während "Momma's Boy" mit der Lieblingsfarbe und -blume seiner Mutter die enge Beziehung der beiden in den Mittelpunkt stellt.

Den Tatum 2 gibt es auch in den Colorways "Vortex", "Sidewalk Chalk" und "Legacy" für ältere Kinder sowie in der Farbgebung "Vortex" für jüngere Kinder, Kleinkinder und Babys. Wie bei der Originalversion ist auch der Tatum 2 Kinderschuh mit einer klappbaren Ferse ausgestattet, die einfaches und müheloses An- und Ausziehen ermöglicht – easy wie Tatums Spielstil.

Der Tatum 2 in der Farbgebung "Momma's Boy" ist ab März 2024 online bei Nike.com und ausgewählten Händlern erhältlich.